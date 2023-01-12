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Очільниця Міноборони Німеччини вперше допустила надання Україні танків Leopard 2

"Європейська правда"Четвер, 12 січня 2023, 17:36

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт у четвер уперше допустила постачання Україні німецьких танків Leopard 2 для захисту від повномасштабного вторгнення Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RND, Ламбрехт сказала під час відвідування бази Бундесверу в місті Марієнберг у Саксонії.

"У часи, в які ми живемо, нам дають гарну пораду – пристосовуватися до відповідної ситуації", – сказала вона у відповідь на питання про можливе постачання танків Україні.

Очільниця німецького Міноборони наголосила, що односторонніх дій з боку Німеччини в цьому плані не буде, та, разом з тим, не заперечила можливість постачання танків Leopard.

Нагадаємо, в середу Польща оголосила, що готова передати Україні роту основних бойових танків Leopard у рамках коаліції з партнерами. Оскільки Leopard є танком німецького виробництва, для подальшого експорту потрібен дозвіл федерального уряду Німеччини. 

Офіційний Київ окремо наполягає на поставці Leopard 2 Німеччиною.

Нагадаємо, уряд Великої Британії також підтвердив, що планує надати Україні танки. На це речник німецького уряду заявив, що плани Лондона не змінили позицію німецького уряду, який досі відкидав заклики до Берліна передати Києву німецькі танки Leopard 2.

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Теми: зброяНімеччина
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