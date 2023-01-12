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Глава Минобороны Германии впервые допустила предоставление Украине танков Leopard 2

"Европейская правда"Четверг, 12 января 2023, 17:36

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в четверг впервые допустила поставки Украине немецких танков Leopard 2 для защиты от полномасштабного вторжения России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RND, Ламбрехт сказала во время посещения базы Бундесвера в городе Мариенберг в Саксонии.

"Во времена, в которые мы живем, нам дают хороший совет - приспосабливаться к соответствующей ситуации", - сказала она в ответ на вопрос о возможной поставке танков Украине.

Глава немецкого Минобороны подчеркнула, что односторонних действий со стороны Германии в этом плане не будет, и, вместе с тем, не отрицала возможность поставки танков Leopard.

Напомним, в среду Польша объявила, что готова передать Украине роту основных боевых танков Leopard в рамках коалиции с партнерами. Поскольку Leopard является танком немецкого производства, для дальнейшего экспорта требуется разрешение федерального правительства Германии.

Официальный Киев отдельно настаивает на поставке Leopard 2 Германией.

Напомним, правительство Великобритании также подтвердило, что планирует предоставить Украине танки. На это представитель немецкого правительства заявил, что планы Лондона не изменили позицию немецкого правительства, которое до сих пор отвергало призывы к Берлину передать Киеву немецкие танки Leopard 2.

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Темы: оружиеГермания
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