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Петраков більше не головний тренер збірної з футболу: чекають Реброва?

Станіслав ПогоріловЧетвер, 12 січня 2023, 17:06
Петраков більше не головний тренер збірної з футболу: чекають Реброва?
Олександр Петраков, фото: УАФ

Українська асоціація футболу повідомила, що припиняє співпрацю з головним тренером національної збірної Олександром Петраковим, його контракт закінчувався 30 грудня 2022 року.

Джерело: пресслужба УАФ, співрозмовники УП в УАФ

Дослівно: "УАФ щиро вдячна Олександру Петракову та його тренерському штабу за високий професіоналізм та незабутні перемоги на посаді головного тренера національної команди. 

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Деталі: Повідомляється, що УАФ та Петраков подякували одне одному за співпрацю.

За даними УП, головний претендент на місце головного тренера – легенда київського "Динамо" і збірної України Сергій Ребров, який нині очолює "Аль-Айн" (ОАЕ).

Як розповідають співрозмовники УП в УАФ, Ребров уже попередньо узгодив контракт з національною федерацією, однак коли саме він приступить до виконання обов’язків залежить від того, яким чином вдасться владнати договірні відносини з еміратським клубом.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • Петраков був призначений в.о. головного тренера національної збірної України 18 серпня 2021 року, 17 листопада 2021 року його призначили головним тренером національної збірної України.
  • Президент УАФ Андрій Павелко запропонував посаду Петракову на строк до 30 грудня 2022 року, до завершення чемпіонату світу в Катарі, з можливістю продовження контракту до 30 липня 2024 року – на цикл відбору та фінальної частини Євро-2024. Але цього не сталося.
  • Під керівництвом Олександра Петракова збірна України провела 15 матчів (шість перемог, сім нічиїх, дві поразки, різниця забитих і пропущених м’ячів 23-13).

Теми: футбол
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