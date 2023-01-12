Петраков більше не головний тренер збірної з футболу: чекають Реброва?

Українська асоціація футболу повідомила, що припиняє співпрацю з головним тренером національної збірної Олександром Петраковим, його контракт закінчувався 30 грудня 2022 року.

Джерело: пресслужба УАФ, співрозмовники УП в УАФ

Дослівно: "УАФ щиро вдячна Олександру Петракову та його тренерському штабу за високий професіоналізм та незабутні перемоги на посаді головного тренера національної команди.

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Деталі: Повідомляється, що УАФ та Петраков подякували одне одному за співпрацю.

За даними УП, головний претендент на місце головного тренера – легенда київського "Динамо" і збірної України Сергій Ребров, який нині очолює "Аль-Айн" (ОАЕ).

Як розповідають співрозмовники УП в УАФ, Ребров уже попередньо узгодив контракт з національною федерацією, однак коли саме він приступить до виконання обов’язків залежить від того, яким чином вдасться владнати договірні відносини з еміратським клубом.

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