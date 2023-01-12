Петраков більше не головний тренер збірної з футболу: чекають Реброва?
Українська асоціація футболу повідомила, що припиняє співпрацю з головним тренером національної збірної Олександром Петраковим, його контракт закінчувався 30 грудня 2022 року.
Джерело: пресслужба УАФ, співрозмовники УП в УАФ
Дослівно: "УАФ щиро вдячна Олександру Петракову та його тренерському штабу за високий професіоналізм та незабутні перемоги на посаді головного тренера національної команди.
Деталі: Повідомляється, що УАФ та Петраков подякували одне одному за співпрацю.
За даними УП, головний претендент на місце головного тренера – легенда київського "Динамо" і збірної України Сергій Ребров, який нині очолює "Аль-Айн" (ОАЕ).
Як розповідають співрозмовники УП в УАФ, Ребров уже попередньо узгодив контракт з національною федерацією, однак коли саме він приступить до виконання обов’язків залежить від того, яким чином вдасться владнати договірні відносини з еміратським клубом.
Що було раніше:
- Петраков був призначений в.о. головного тренера національної збірної України 18 серпня 2021 року, 17 листопада 2021 року його призначили головним тренером національної збірної України.
- Президент УАФ Андрій Павелко запропонував посаду Петракову на строк до 30 грудня 2022 року, до завершення чемпіонату світу в Катарі, з можливістю продовження контракту до 30 липня 2024 року – на цикл відбору та фінальної частини Євро-2024. Але цього не сталося.
- Під керівництвом Олександра Петракова збірна України провела 15 матчів (шість перемог, сім нічиїх, дві поразки, різниця забитих і пропущених м’ячів 23-13).