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Петраков больше не главный тренер сборной по футболу: ждут Реброва?

Станислав ПогориловЧетверг, 12 января 2023, 18:06
Александр Петраков, фото: УАФ

Украинская ассоциация футбола сообщила, что прекращает сотрудничество с главным тренером национальной сборной Александром Петраковым, его контракт заканчивался 30 декабря 2022 года.

Источник: пресс-служба УАФ, собеседники УП в УАФ

Дословно: "УАФ искренне благодарна Александру Петракову и его тренерскому штабу за высокий профессионализм и незабываемые победы на посту главного тренера национальной команды. 

Детали: Сообщается, что УАФ и Петраков поблагодарили друг друга за сотрудничество.

По данным УП, главный претендент на место главного тренера - легенда киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Ребров, который сейчас возглавляет "Аль-Айн" (ОАЭ).

Как рассказывают собеседники УП в УАФ, Ребров уже предварительно согласовал контракт с национальной федерацией, однако когда именно он приступит к исполнению обязанностей зависит от того, каким образом удастся уладить договорные отношения с эмиратским клубом.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Петраков был назначен и.о. главного тренера национальной сборной Украины 18 августа 2021 года, 17 ноября 2021 года он был назначен главным тренером национальной сборной Украины.
  • Президент УАФ Андрей Павелко предложил должность Петракову на срок до 30 декабря 2022 года, до завершения чемпионата мира в Катаре, с возможностью продления контракта до 30 июля 2024 года - на цикл отбора и финальной части Евро-2024. Но этого не произошло.
  • Под руководством Александра Петракова сборная Украины провела 15 матчей (шесть побед, семь ничьих, два поражения, разница забитых и пропущенных мячей 23-13).

Темы: футбол
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