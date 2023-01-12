Петраков больше не главный тренер сборной по футболу: ждут Реброва?

Украинская ассоциация футбола сообщила, что прекращает сотрудничество с главным тренером национальной сборной Александром Петраковым, его контракт заканчивался 30 декабря 2022 года.

Источник: пресс-служба УАФ, собеседники УП в УАФ

Дословно: "УАФ искренне благодарна Александру Петракову и его тренерскому штабу за высокий профессионализм и незабываемые победы на посту главного тренера национальной команды.

Детали: Сообщается, что УАФ и Петраков поблагодарили друг друга за сотрудничество.

По данным УП, главный претендент на место главного тренера - легенда киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Ребров, который сейчас возглавляет "Аль-Айн" (ОАЭ).

Как рассказывают собеседники УП в УАФ, Ребров уже предварительно согласовал контракт с национальной федерацией, однако когда именно он приступит к исполнению обязанностей зависит от того, каким образом удастся уладить договорные отношения с эмиратским клубом.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ