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ЗСУ уразили три пункти управління росіян та ЗРК С-300 – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 12 січня 2023, 18:20
Ілюстративне фото з Генштабу

Збройні сили України за минулу добу уразили три пункти управління, три склади з боєприпасами та зенітний ракетний комплекс С-300 Росії.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Українські артилеристи та ракетники уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили та військової техніки противника, ворожий зенітний ракетний комплекс С-300 та 3 склади боєприпасів".

Деталі: Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Окрім того, наші воїни збили ворожий літак Су-25 та безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Протягом доби російські окупанти завдали 5 ракетних ударів по мирних містах Костянтинівка, Краматорськ та Запоріжжя, а також 12 авіаційних ударів. Здійснили 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Противник і надалі основні зусилля зосереджує на спробах захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону, продовжує наступати на Бахмутському напрямку. Найбільш запеклі бої тривають у районах населених пунктів Соледар, Парасковіївка, Бахмут та Кліщіївка.

ВІДЕО ДНЯ

На Авдіївському напрямку ворог веде безуспішні наступальні дії, а на Куп’янському та Лиманському – не полишає спроб покращити тактичне положення. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках – обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. 

На Сіверському та Слобожанському під ворожі обстріли потрапили райони населених пунктів Сеньківка та Карповичі Чернігівської області; Бачівськ на Сумщині, а також Стрілеча, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Чугунівка та Рідкодуб Харківської області.

На Куп’янському напрямку обстріляно райони Синьківки, Орлянки, Кислівки, Берестового, Іванівки і Богуславки на Харківщині та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку під вогневий вплив російських танків та артилерії потрапили Греківка, Макіївка, Червонопопівка та Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював Красногорівку, Авдіївку, Мар’їнку та Новомихайлівку Донецької області.

На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив окупантів потрапили Вугледар, Пречистівка та Золота Нива на Донеччині.

На Запорізькому напрямку загарбники обстрілювали райони населених пунктів Времівка і Вільне Поле Донецької області та Гуляйполе, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів і Кам’янське на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку противник продовжує обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, мінометних обстрілів зазнали передмістя та саме місто Херсон.

Російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово захопленій території Херсонської області. В одному із населених пунктів Каховського району, окупаційна влада оголосила інвентаризацію рухомого та нерухомого майна місцевих приватних підприємців, з подальшою так званою "націоналізацією".

Для поповнення втрат в живій силі, противник не припиняє мобілізацію чоловічого населення, зокрема і на тимчасово окупованій території Луганської області. Так, у місті Алчевськ зафіксовано початок чергової хвилі мобілізації з 9 січня цього року.

Теми: ГенштабвійнаЗбройні сили
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