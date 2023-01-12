Штурмовики РФ переодягаються у форму ЗСУ на Луганщині – ЦНС

На Луганщині помічені штурмові загони росіян, переодягнені в військову форму Збройних сили України. Окупанти можуть готувати провокації та злочини під "чужим прапором".

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву

Дослівно: "На напрямку Кремінної зафіксоване використання штурмовими загонами військ Росії українського пікселя.

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Також росіяни можуть планувати операції під "чужим прапором" для дискредитації ЗСУ. Можливі показові акти насильства серед цивільного населення".

Деталі: За інформацією ЦНС, окупанти використовують червоні, білі або сині стрічки на ногах, щоб відрізняти один одного від українських військових.

Що цьому передувало:

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