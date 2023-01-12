Штурмовики РФ переодеваются в форму ВСУ на Луганщине – ЦНС
Четверг, 12 января 2023, 19:08
На Луганщине замечены штурмовые отряды россиян, переодетые в военную форму Вооруженных силы Украины. Оккупанты могут готовить провокации и преступления под "чужим флагом".
Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления
Дословно: "На направлении Кременной зафиксировано использование штурмовыми отрядами войск России украинского пикселя.
Также россияне могут планировать операции под "чужим флагом" для дискредитации ВСУ. Возможны показательные акты насилия среди гражданского населения".
Детали: По информации ЦНС, оккупанты используют красные, белые или синие ленты на ногах, чтобы отличать друг друга от украинских военных.
Что этому предшествовало:
- 10 января Сопротивление сообщало, что российские военные планируют осуществить обстрел больницы на временно оккупированной Луганщине, чтобы дискредитировать Вооруженные силы Украины.
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