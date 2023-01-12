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Штурмовики РФ переодеваются в форму ВСУ на Луганщине – ЦНС

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 12 января 2023, 18:08
Штурмовики РФ переодеваются в форму ВСУ на Луганщине – ЦНС
Российские оккупанты, Иллюстративное фото GETTY IMAGES

На Луганщине замечены штурмовые отряды россиян, переодетые в военную форму Вооруженных силы Украины. Оккупанты могут готовить провокации и преступления под "чужим флагом".

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления 

Дословно: "На направлении Кременной зафиксировано использование штурмовыми отрядами войск России украинского пикселя. 

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Также россияне могут планировать операции под "чужим флагом" для дискредитации ВСУ. Возможны показательные акты насилия среди гражданского населения".

Детали: По информации ЦНС, оккупанты используют красные, белые или синие ленты на ногах, чтобы отличать друг друга от украинских военных.

Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 10 января Сопротивление сообщало, что российские военные планируют осуществить обстрел больницы на временно оккупированной Луганщине, чтобы дискредитировать Вооруженные силы Украины.

Темы: Луганская областьвойна
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