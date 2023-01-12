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Лавров їде в Білорусь говорити про протидію Заходу

"Європейська правда"Четвер, 12 січня 2023, 20:16

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров 19 січня приїде в Мінськ для участі в щорічному спільному засіданні колегій зовнішньополітичних відомств Білорусі та РФ.

Про це в четвер повідомила речниця російського МЗС Марія Захарова, передає "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА.

За словами Захарової, на засіданні буде розглянуто втілення спільної зовнішньополітичної програми Мінська й Москви як "держав-учасниць Договору про створення Союзної держави" на 2022-2023 роки.

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"Також буде порушено питання співробітництва у сфері зовнішньополітичного планування, координації дій щодо ЄС, НАТО, Ради Європи, спільної роботи в ОБСЄ, взаємодії на багатосторонніх майданчиках у сфері контролю над озброєннями та протидії лінії Заходу на політизацію міжнародних економічних і правозахисних організацій", – поінформувала вона.

За словами Захарової, за підсумками засідання заплановане підписання постанови й плану міжвідомчих консультацій на 2023 рік.

Як відомо, востаннє Лавров приїжджав до Білорусі 19 грудня – тоді ж, коли з візитом прибув і російський президент Владімір Путін. Він із Аляксандром Лукашенком за підсумками переговорів у Мінську домовились продовжувати військові навчання та спільно виробляти зброю.

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Як повідомлялось, Росія та Білорусь планують спільні навчання для авіаційних підрозділів, які відбудуться на території Білорусі. Навчання планують з 16 січня по 1 лютого, із залученням російських і білоруських сил, які входять до складу регіонального угруповання військ.

Читайте також інтерв'ю з послом України у Білорусі: "Лукашенко стоятиме до останнього, але Білорусь все ж готується до війни".

Теми: ЛавровБілорусьЗахід
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