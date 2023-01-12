Лавров едет в Беларусь говорить о противодействии Западу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 января приедет в Минск для участия в ежегодном совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и РФ.

Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, передает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА.

По словам Захаровой, на заседании будет рассмотрено воплощение совместной внешнеполитической программы Минска и Москвы как "государств-участников Договора о создании Союзного государства" на 2022-2023 годы.

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"Также будут затронуты вопросы сотрудничества в сфере внешнеполитического планирования, координации действий в отношении ЕС, НАТО, Совета Европы, совместной работы в ОБСЕ, взаимодействия на многосторонних площадках в сфере контроля над вооружениями и противодействия линии Запада на политизацию международных экономических и правозащитных организаций", - проинформировала она.

По словам Захаровой, по итогам заседания запланировано подписание постановления и плана межведомственных консультаций на 2023 год.

Как известно, последний раз Лавров приезжал в Беларусь 19 декабря - тогда же, когда с визитом прибыл и российский президент Владимир Путин. Он с Александром Лукашенко по итогам переговоров в Минске договорились продолжать военные учения и совместно производить оружие.

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Как сообщалось, Россия и Беларусь планируют совместные учения для авиационных подразделений, которые состоятся на территории Беларуси. Учения планируют с 16 января по 1 февраля, с привлечением российских и белорусских сил, которые входят в состав региональной группировки войск.