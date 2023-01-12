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Пентагон підтримує рішення союзників США надати Україні західні танки

"Європейська правда"Четвер, 12 січня 2023, 23:04

Міністерство оборони США підтримує заяви американських союзників про наміри передати Україні танки західного зразка й очікує, що відповідні обговорення будуть тривати далі.

Про це на брифінгу в четвер повідомив речник Пентагону Патрик Райдер, якого цитує "Європейська правда".

"Ширше кажучи, коли йдеться чи то про танки, чи то про протиповітряну оборону, чи про артилерію – все це ми продовжуємо ретельно обговорювати з нашими союзниками й партнерами. Як вам відомо, наступного тижня відбудеться засідання Контактної групи з питань України, і я очікую, що там це теж буде обговорюватись", – зазначив він.

На питання про позицію Пентагону щодо постачання Україні танків Райдер зазначив, що в американському оборонному відомстві "абсолютно підтримують усі оборонні засоби, які можуть надати Україні наші міжнародні союзники й партнери, зокрема танки".

"Знову-таки, в цей розрахунок входять здатність здійснити навчання цим засобам, їхня підтримка в робочому стані. Це частина будь-якої дискусії незалежно від того, чи йдеться про США, чи про наших партнерів. Та ми підтримуємо надання Україні будь-яких засобів, які дадуть їй перевагу на полі бою", – підкреслив представник Пентагону.

Нагадаємо, в середу Польща оголосила, що готова передати Україні роту основних бойових танків Leopard у рамках коаліції з партнерами. Оскільки Leopard є танком німецького виробництва, для подальшого експорту потрібен дозвіл федерального уряду Німеччини.

Уряд Великої Британії також підтвердив, що планує надати Україні західні танки. На це речник німецького уряду заявив, що плани Лондона не змінили позицію німецького уряду, який досі відкидав заклики до Берліна передати Києву німецькі танки Leopard 2.

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Раніше в Пентагоні поясювали, що головна причина, через яку Сполучені Штати наразі утримуються від передання Україні власних танків Abrams, полягає у складності їхнього обслуговування в умовах бойових дій, а також необхідності підготовки військових.

Теми: СШАзброя
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