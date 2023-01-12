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Пентагон поддерживает решение союзников США предоставить Украине западные танки

"Европейская правда"Четверг, 12 января 2023, 23:04

Министерство обороны США поддерживает заявления американских союзников о намерениях передать Украине танки западного образца и ожидает, что соответствующие обсуждения будут продолжаться дальше.

Об этом на брифинге в четверг сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, которого цитирует "Европейская правда".

"Шире говоря, когда речь идет или о танках, или о противовоздушной обороне, или об артиллерии - все это мы продолжаем тщательно обсуждать с нашими союзниками и партнерами. Как вам известно, на следующей неделе состоится заседание Контактной группы по вопросам Украины, и я ожидаю, что там это тоже будет обсуждаться", - отметил он.

На вопрос о позиции Пентагона относительно поставок Украине танков Райдер отметил, что в американском оборонном ведомстве "абсолютно поддерживают все оборонительные средства, которые могут предоставить Украине наши международные союзники и партнеры, в частности танки".

"Опять-таки, в этот расчет входят способность осуществить обучение этим средствам, их поддержка в рабочем состоянии. Это часть любой дискуссии независимо от того, идет ли речь о США или о наших партнерах. И мы поддерживаем предоставление Украине любых средств, которые дадут ей преимущество на поле боя", - подчеркнул представитель Пентагона.

Напомним, в среду Польша объявила, что готова передать Украине роту основных боевых танков Leopard в рамках коалиции с партнерами. Поскольку Leopard является танком немецкого производства, для дальнейшего экспорта требуется разрешение федерального правительства Германии.

Напомним, правительство Великобритании также подтвердило, что планирует предоставить Украине танки. На это представитель немецкого правительства заявил, что планы Лондона не изменили позицию немецкого правительства, которое до сих пор отвергало призывы к Берлину передать Киеву немецкие танки Leopard 2.

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Ранее в Пентагоне объясняли, что главная причина, по которой Соединенные Штаты пока воздерживаются от передачи Украине собственных танков Abrams, заключается в сложности их обслуживания в условиях боевых действий, а также необходимости подготовки военных.

Темы: СШАоружие
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