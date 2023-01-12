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Пентагон поддерживает решение союзников США предоставить Украине западные танки

"Европейская правда"Четверг, 12 января 2023, 22:04

Министерство обороны США поддерживает заявления американских союзников о намерениях передать Украине танки западного образца и ожидает, что соответствующие обсуждения будут продолжаться дальше.

Об этом на брифинге в четверг сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, которого цитирует "Европейская правда".

"Шире говоря, когда речь идет или о танках, или о противовоздушной обороне, или об артиллерии - все это мы продолжаем тщательно обсуждать с нашими союзниками и партнерами. Как вам известно, на следующей неделе состоится заседание Контактной группы по вопросам Украины, и я ожидаю, что там это тоже будет обсуждаться", - отметил он.

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На вопрос о позиции Пентагона относительно поставок Украине танков Райдер отметил, что в американском оборонном ведомстве "абсолютно поддерживают все оборонительные средства, которые могут предоставить Украине наши международные союзники и партнеры, в частности танки".

"Опять-таки, в этот расчет входят способность осуществить обучение этим средствам, их поддержка в рабочем состоянии. Это часть любой дискуссии независимо от того, идет ли речь о США или о наших партнерах. И мы поддерживаем предоставление Украине любых средств, которые дадут ей преимущество на поле боя", - подчеркнул представитель Пентагона.

Напомним, в среду Польша объявила, что готова передать Украине роту основных боевых танков Leopard в рамках коалиции с партнерами. Поскольку Leopard является танком немецкого производства, для дальнейшего экспорта требуется разрешение федерального правительства Германии.

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Напомним, правительство Великобритании также подтвердило, что планирует предоставить Украине танки. На это представитель немецкого правительства заявил, что планы Лондона не изменили позицию немецкого правительства, которое до сих пор отвергало призывы к Берлину передать Киеву немецкие танки Leopard 2.

Ранее в Пентагоне объясняли, что главная причина, по которой Соединенные Штаты пока воздерживаются от передачи Украине собственных танков Abrams, заключается в сложности их обслуживания в условиях боевых действий, а также необходимости подготовки военных.

Темы: СШАоружие
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