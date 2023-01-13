Джонсон планує у найближчі місяці відвідати Україну і зустрітися з Зеленським – ЗМІ

Найближчим часом колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон планує відвідати Україну, щоб зустрілися з президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: газета The Guardian з посиланням на анонімні джерела

Деталі: За даними видання, Борис Джонсон повідомив друзям, що має намір відвідати Київ у найближчі місяці, щоб продемонструвати свою публічну підтримку Україні, яка протистоїть російській агресії.

Українські джерела підтвердили газеті, що Джонсон має намір відвідати Київ, але поки що не мають конкретної інформації про дати поїздки. Вони сказали, що Зеленський і колишній прем'єр Британії вважають один одного друзями.

За інформацією видання, плани Джонсона викликали занепокоєння серед високопоставлених консерваторів, оскільки вони вважають, що така поїздка може підірвати авторитет чинного прем'єр-міністра Ріші Сунака.

Один із союзників Сунака заявив, що "ситуація там (в Україні – ред.) залишається надзвичайно крихкою, тому він (Джонсон – ред.) повинен бути обережним, щоб не поставити під загрозу відносини Ріші із Зеленським", пише газета.

Нагадаємо: На посту очільника уряду Британії Борис Джонсон активно підтримував Україну у протистоянні російській агресії. З початку повномасштабного вторгнення РФ Джонсон тричі відвідував Київ.