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Джонсон планує у найближчі місяці відвідати Україну і зустрітися з Зеленським – ЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 13 січня 2023, 03:15
Джонсон планує у найближчі місяці відвідати Україну і зустрітися з Зеленським – ЗМІ
Зеленський і Джонсон, фото ОПУ

Найближчим часом колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон планує відвідати Україну, щоб зустрілися з президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: газета The Guardian з посиланням на анонімні джерела

Деталі: За даними видання, Борис Джонсон повідомив друзям, що має намір відвідати Київ у найближчі місяці, щоб продемонструвати свою публічну підтримку Україні, яка протистоїть російській агресії.

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Українські джерела підтвердили газеті, що Джонсон має намір відвідати Київ, але поки що не мають конкретної інформації про дати поїздки. Вони сказали, що Зеленський і колишній прем'єр Британії вважають один одного друзями.

За інформацією видання, плани Джонсона викликали занепокоєння серед високопоставлених консерваторів, оскільки вони вважають, що така поїздка може підірвати авторитет чинного прем'єр-міністра Ріші Сунака.

Один із союзників Сунака заявив, що "ситуація там (в Україні – ред.) залишається надзвичайно крихкою, тому він (Джонсон – ред.) повинен бути обережним, щоб не поставити під загрозу відносини Ріші із Зеленським", пише газета.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: На посту очільника уряду Британії Борис Джонсон активно підтримував Україну у протистоянні російській агресії. З початку повномасштабного вторгнення РФ Джонсон тричі відвідував Київ.

Теми: Борис ДжонсонЗеленськийВелика Британія
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