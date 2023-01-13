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Джонсон планирует в ближайшие месяцы посетить Украину и встретиться с Зеленским – СМИ

"Украинская правда"Пятница, 13 января 2023, 04:15
Зеленський і Джонсон, фото ОПУ

В ближайшее время бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует посетить Украину, чтобы встретились с президентом Владимиром Зеленским.

Источник: газета The Guardian со ссылкой на анонимные источники

Детали: По данным издания, Борис Джонсон сообщил друзьям, что намерен посетить Киев в ближайшие месяцы, чтобы продемонстрировать свою публичную поддержку Украине, которая противостоит российской агрессии.

Украинские источники подтвердили газете, что Джонсон намерен посетить Киев, но пока не имеют конкретной информации о датах поездки. Они сказали, что Зеленский и бывший премьер Британии считают друг друга друзьями.

По информации издания, планы Джонсона вызвали беспокойство среди высокопоставленных консерваторов, поскольку они считают, что такая поездка может подорвать авторитет действующего премьер-министра Риши Сунака.

Один из союзников Сунака заявил, что "ситуация там (в Украине – ред.) остается чрезвычайно хрупкой, поэтому он (Джонсон – ред.) должен быть осторожным, чтобы не поставить под угрозу отношения Риши с Зеленским", пишет газета.

Напомним: На посту главы правительства Британии Борис Джонсон активно поддерживал Украину в противостоянии российской агрессии. С начала полномасштабного вторжения РФ Джонсон трижды посещал Киев.

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Темы: Борис ДжонсонЗеленскийВеликобритания
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