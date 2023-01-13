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Колаборанти починають тікати з окупованої Луганщини – Гайдай

Альона Мазуренко П'ятниця, 13 січня 2023, 09:45

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що з окупованої Кремінної і Сватового колаборанти тікають в інші населені пункти. 

Джерело: Гайдай у Facebook

Дослівно: "Колаборанти зі Сватового та Кремінної вже тікають в інші населені пункти області.

Білогорівка повністю під нашим контролем. Ворожі атаки там щодня відбиваються.

На напрямок Сватове-Кремінна росіяни продовжують перекидувати більше солдатів. Будинки у селах, які орки займали вздовж лінії фронту, вже майже пусті, всіх відправляють воювати. Рашисти "просідають" на цьому напрямку і зариваються в "нори". ЗСУ просуваються".

Деталі: Гайдай наголосив, що окупанти на Луганщині встигли підготувати міцну лінію оборони і ретельно замінували всю територію, тому кожен метр області дається дуже важко.

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Нагадаємо: 

  • Гайдай розповів, що за більш ніж 4 місяці важких боїв окупанти фактично знищили населенні пункти Білогорівка, Попасна і по лінії від Кремінної - Кремінна, Рубіжне, Золоте, Гірське, Лисичанськ. 

Теми: Луганська областьвійнаокупація
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