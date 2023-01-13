Колаборанти починають тікати з окупованої Луганщини – Гайдай

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що з окупованої Кремінної і Сватового колаборанти тікають в інші населені пункти.

Джерело: Гайдай у Facebook

Дослівно: "Колаборанти зі Сватового та Кремінної вже тікають в інші населені пункти області.

Білогорівка повністю під нашим контролем. Ворожі атаки там щодня відбиваються.

На напрямок Сватове-Кремінна росіяни продовжують перекидувати більше солдатів. Будинки у селах, які орки займали вздовж лінії фронту, вже майже пусті, всіх відправляють воювати. Рашисти "просідають" на цьому напрямку і зариваються в "нори". ЗСУ просуваються".

Деталі: Гайдай наголосив, що окупанти на Луганщині встигли підготувати міцну лінію оборони і ретельно замінували всю територію, тому кожен метр області дається дуже важко.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: