Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коллаборационисты начинают бежать из оккупированной Луганщины – Гайдай

Алена МазуренкоПятница, 13 января 2023, 09:45

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что из оккупированной Кременной и Сватово коллаборанты бегут в другие населенные пункты.

Источник: Гайдай в Facebook

Дословно: "Коллаборационисты из Сватово и Кременной уже убегают в другие населенные пункты области.

Белогоровка полностью под нашим контролем. Вражеские атаки там ежедневно отбиваются.

На направление Сватово-Кременная россияне продолжают перебрасывать больше солдат. Дома в селах, которые орки занимали вдоль линии фронта, уже почти пустые, всех отправляют воевать. Рашисты "проседают" на этом направлении и зарываются в "норы". ВСУ продвигаются".

Детали: Гайдай отметил, что оккупанты на Луганщине успели подготовить прочную линию обороны и тщательно заминировали всю территорию, поэтому каждый метр области дается очень трудно.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 

  • Гайдай рассказал, что за более чем 4 месяца тяжелых боев оккупанты фактически уничтожили населенные пункты Белогоровка, Попасная и по линии от Кременной - Кременная, Рубежное, Золотое, Горное, Лисичанск.

Темы: Луганская областьвойнаоккупация
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россия готовится к долговременной войне, переходит на "военные рельсы" - ГУР

В ВСУ заявили, что звуки взрывов в Киеве не связаны с военными действиями

Путин, вероятно, пытается помешать Пригожину повысить свой статус – ISW

Джапарова в ООН: 10 пунктов Формулы мира способны вернуть безопасность и справедливость Украине

Зеленский рассказал, какие подразделения защищают Бахмут и Соледар

видеоПритула показал, как украинский дрон SHARK работает над Донецком

Все новости...
Луганская область
Россияне начали новую волну мобилизации в оккупированном Алчевске – ОВА
Штурмовики РФ переодеваются в форму ВСУ на Луганщине – ЦНС
Россия вывозит мобилизованных из Беларуси на оккупированную Луганщину - СМИ
Последние новости
09:49
Республиканцы начали расследование относительно тайных документов Байдена
09:34
В Киеве прогремели взрывы до объявления воздушной тревоги
09:17
Россия готовится к долговременной войне, переходит на "военные рельсы" - ГУР
09:02
Администрация Байдена после года колебаний попросит Конгресс одобрить продажу F-16 Турции - СМИ
08:41
Еще более полутысячи оккупантов ликвидированы в Украине
08:30
Германия рассчитывает отправить БМП Puma в НАТО до июля
08:18
Россияне обстреливают Харьков, есть прилеты
08:02
В ОВА объяснили причину взрывов в Киевской области
07:35
Оккупанты утром снова атаковали Запорожье – мэрия
07:17
В ВСУ заявили, что звуки взрывов в Киеве не связаны с военными действиями
Все новости...