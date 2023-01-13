Коллаборационисты начинают бежать из оккупированной Луганщины – Гайдай

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что из оккупированной Кременной и Сватово коллаборанты бегут в другие населенные пункты.

Источник: Гайдай в Facebook

Дословно: "Коллаборационисты из Сватово и Кременной уже убегают в другие населенные пункты области.

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Белогоровка полностью под нашим контролем. Вражеские атаки там ежедневно отбиваются.

На направление Сватово-Кременная россияне продолжают перебрасывать больше солдат. Дома в селах, которые орки занимали вдоль линии фронта, уже почти пустые, всех отправляют воевать. Рашисты "проседают" на этом направлении и зарываются в "норы". ВСУ продвигаются".

Детали: Гайдай отметил, что оккупанты на Луганщине успели подготовить прочную линию обороны и тщательно заминировали всю территорию, поэтому каждый метр области дается очень трудно.

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