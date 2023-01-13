Коллаборационисты начинают бежать из оккупированной Луганщины – Гайдай
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что из оккупированной Кременной и Сватово коллаборанты бегут в другие населенные пункты.
Источник: Гайдай в Facebook
Дословно: "Коллаборационисты из Сватово и Кременной уже убегают в другие населенные пункты области.
Белогоровка полностью под нашим контролем. Вражеские атаки там ежедневно отбиваются.
На направление Сватово-Кременная россияне продолжают перебрасывать больше солдат. Дома в селах, которые орки занимали вдоль линии фронта, уже почти пустые, всех отправляют воевать. Рашисты "проседают" на этом направлении и зарываются в "норы". ВСУ продвигаются".
Детали: Гайдай отметил, что оккупанты на Луганщине успели подготовить прочную линию обороны и тщательно заминировали всю территорию, поэтому каждый метр области дается очень трудно.
Напомним:
- Гайдай рассказал, что за более чем 4 месяца тяжелых боев оккупанты фактически уничтожили населенные пункты Белогоровка, Попасная и по линии от Кременной - Кременная, Рубежное, Золотое, Горное, Лисичанск.