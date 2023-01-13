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Україна на тлі атак РФ здійснила "революцію кіберзахисту" – французький генерал

"Європейська правда"П'ятниця, 13 січня 2023, 09:49
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Глава Командування кіберзахисту Франції (COMCYBER) генерал Еймерік Боннемізон заявив, що Україна зуміла здійснити "справжню революцію", просунувшись на вищий щабель у своїй кіберобороні, потерпаючи від кібератак високого рівня. 

Про це Боннемізон сказав під час пресконференції у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Кібератаки, зокрема російського походження, завдають шкоди Україні та її критичній інфраструктурі щонайменше з 2014 року, сказав Боннемізон. Україна ж у відповідь посилила свої можливості кіберзахисту, що дозволило їй здійснити "справжню революцію, вийшовши на новий рівень у її комп’ютерній оборонній боротьбі", додав він.

У грудні минулого року під час закритих слухань у Національній асамблеї, зміст яких було оприлюднено у четвер, генерал Боннемізон пояснив, що Україна працювала над своїми вразливими місцями разом із західними кібердержавами, в першу чергу, зі Сполученими Штатами.

Він назвав цю підтримку "вирішальною" і "наближенням українських стандартів і процедур до західних моделей". Це дає можливість швидко обмінюватися ознаками атаки та першими технічними засобами захисту від неї, пояснив він.

У четвер генерал високо оцінив стійкість та ефективність українського кіберзахисту, додавши, що він задоволений тим, що російські кібератаки були "набагато менш впливовими та ефективними, ніж очікувалося".

За його словами, Україна могла бути "поставлена на коліна", але цього не сталося, а зовсім навпаки: Україна зараз має оборонну перевагу, яка, за словами генерала, "є справжньою зміною парадигми", що дозволяє українській державі стримувати, реорганізовувати і "використовувати інші системи для відновлення, і все це зі значним творчим підходом та інноваціями" у сфері кіберзахисту.

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Докладніше про те, як Україна співпрацює з НАТО у сфері кіберзахисту, читайте у статті НАТО на кіберзахисті: як Альянс допомагає Україні вберегтися від хакерських атак РФ.

Теми: кібербезпекаРосіяУкраїнаФранція
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