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Україна на тлі атак РФ здійснила "революцію кіберзахисту" – французький генерал

"Європейська правда"П'ятниця, 13 січня 2023, 08:49
Україна на тлі атак РФ здійснила революцію кіберзахисту – французький генерал
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Глава Командування кіберзахисту Франції (COMCYBER) генерал Еймерік Боннемізон заявив, що Україна зуміла здійснити "справжню революцію", просунувшись на вищий щабель у своїй кіберобороні, потерпаючи від кібератак високого рівня. 

Про це Боннемізон сказав під час пресконференції у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Кібератаки, зокрема російського походження, завдають шкоди Україні та її критичній інфраструктурі щонайменше з 2014 року, сказав Боннемізон. Україна ж у відповідь посилила свої можливості кіберзахисту, що дозволило їй здійснити "справжню революцію, вийшовши на новий рівень у її комп’ютерній оборонній боротьбі", додав він.

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У грудні минулого року під час закритих слухань у Національній асамблеї, зміст яких було оприлюднено у четвер, генерал Боннемізон пояснив, що Україна працювала над своїми вразливими місцями разом із західними кібердержавами, в першу чергу, зі Сполученими Штатами.

Він назвав цю підтримку "вирішальною" і "наближенням українських стандартів і процедур до західних моделей". Це дає можливість швидко обмінюватися ознаками атаки та першими технічними засобами захисту від неї, пояснив він.

У четвер генерал високо оцінив стійкість та ефективність українського кіберзахисту, додавши, що він задоволений тим, що російські кібератаки були "набагато менш впливовими та ефективними, ніж очікувалося".

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За його словами, Україна могла бути "поставлена на коліна", але цього не сталося, а зовсім навпаки: Україна зараз має оборонну перевагу, яка, за словами генерала, "є справжньою зміною парадигми", що дозволяє українській державі стримувати, реорганізовувати і "використовувати інші системи для відновлення, і все це зі значним творчим підходом та інноваціями" у сфері кіберзахисту.

Докладніше про те, як Україна співпрацює з НАТО у сфері кіберзахисту, читайте у статті НАТО на кіберзахисті: як Альянс допомагає Україні вберегтися від хакерських атак РФ.

Теми: кібербезпекаРосіяУкраїнаФранція
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