Украина на фоне атак РФ совершила "революцию киберзащиты" – французский генерал

Глава Командования киберзащиты Франции (COMCYBER) генерал Эймерик Боннемизон заявил, что Украина сумела совершить "настоящую революцию", продвинувшись на высшую ступень в своей киберобороне, страдая от кибератак высокого уровня.

Об этом Боннемизон сказал во время пресс-конференции в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Кибератаки, в частности российского происхождения, наносят ущерб Украине и ее критической инфраструктуре по меньшей мере с 2014 года, сказал Боннемизон. Украина же в ответ усилила свои возможности киберзащиты, что позволило ей совершить "настоящую революцию, выйдя на новый уровень в ее компьютерной оборонительной борьбе", добавил он.

В декабре прошлого года во время закрытых слушаний в Национальной ассамблее, содержание которых было обнародовано в четверг, генерал Боннемизон объяснил, что Украина работала над своими уязвимыми местами вместе с западными кибергосударствами, в первую очередь, с Соединенными Штатами.

Он назвал эту поддержку "решающей" и "приближением украинских стандартов и процедур к западным моделям". Это дает возможность быстро обмениваться признаками атаки и первыми техническими средствами защиты от нее, пояснил он.

В четверг генерал высоко оценил устойчивость и эффективность украинской киберзащиты, добавив, что он доволен тем, что российские кибератаки были "гораздо менее влиятельными и эффективными, чем ожидалось".

По его словам, Украина могла быть "поставлена на колени", но этого не произошло, а совсем наоборот: Украина сейчас имеет оборонное преимущество, которое, по словам генерала, "является настоящей сменой парадигмы", что позволяет украинскому государству сдерживать, реорганизовывать и "использовать другие системы для восстановления, и все это со значительным творческим подходом и инновациями" в сфере киберзащиты.

ВИДЕО ДНЯ

Подробнее о том, как Украина сотрудничает с НАТО в сфере киберзащиты, читайте в статье НАТО на киберзащите: как Альянс помогает Украине уберечься от хакерских атак РФ.