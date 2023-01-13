Кремль почав готувати вибори "президента Путіна"

Внутрішньополітичний блок Кремля почав підготовку до виборів президента Росії 2024 року, виходячи з того, що в них братиме участь Володимир Путін.

Джерело: російське видання "Коммерсантъ" з посиланням на джерела

Деталі: За словами джерел "Ъ", представники внутрішньополітичного блоку Адміністрації президента опрацьовують різні сценарії виборів і виходять з того, що кампанія пройде за планом, у 2024 році, а пан Путін візьме в ній участь.

За словами співрозмовників видання, зокрема, саме в таких рамках нещодавно проходило обговорення цих виборів з експертами.

Останні перед президентською кампанією регіональні вибори в Росії заплановані на вересень 2023 року і, як звертає увагу співрозмовник "Ъ", торкнуться досить великої кількості територій.

Це означає, що на них можна протестувати як технологічні, так і змістовні ідеї, які можна буде застосувати і в 2024 році, пише російське видання.

Довідка: Найближчі президентські вибори в РФ за планом мають відбутися 17 березня 2024 року, а виборча кампанія стартує після їхнього офіційного призначення Радою федерації в грудні 2023 року, тобто менш ніж за рік. Попередні президентські вибори-2018 було призначено 17 грудня 2017 року, а Володимир Путін анонсував свою участь у них 6 грудня.

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