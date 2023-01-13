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Кремль начал готовить выборы "президента Путина"

Валентина РоманенкоПятница, 13 января 2023, 11:08
ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Внутриполитический блок Кремля начал подготовку к выборам президента России 2024 года, исходя из того, что в них будет участвовать Владимир Путин.

Источник: российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники

Детали: По словам источников "Ъ", представители внутриполитического блока Администрации президента прорабатывают различные сценарии выборов и исходят из того, что кампания пройдет по плану, в 2024 году, а господин Путин примет в ней участие.

По словам собеседников издания, в частности, именно в таких рамках недавно проходило обсуждение этих выборов с экспертами.

Последние перед президентской кампанией региональные выборы в России намечены на сентябрь 2023 года и, как обращает внимание собеседник "Ъ", затронут достаточно большое количество территорий.

Это значит, что на них можно протестировать как технологические, так и содержательные идеи, которые можно будет применить и в 2024 году, пишет российское издание.

Справка: Ближайшие президентские выборы в РФ по плану должны состояться 17 марта 2024 года, а избирательная кампания стартует после их официального назначения Советом федерации в декабре 2023-го, то есть менее чем через год. Предыдущие президентские выборы-2018 были назначены 17 декабря 2017 года, а Владимир Путин анонсировал свое участие в них 6 декабря.

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Предыстория:

  • Владимир Путин избирался президентом России в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. Перед выборами 2012 года срок президентских полномочий был увеличен с 4 до 6 лет.
  • После принятия поправок к Конституции РФ в 2020 году получил право выставлять свою кандидатуру и на президентских выборах 2024 года.

Темы: РосcияПутин
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