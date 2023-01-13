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ЗМІ: У Бєлгородській області під час пожежі самознищився танк Т-72

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 13 січня 2023, 10:44
ЗМІ: У Бєлгородській області під час пожежі самознищився танк Т-72
Фото: Wikipedia

Під час пожежі на ремонтно-технічній базі танків у Бєлгородській області Росії один з Т-72 було знищено в результаті детонації боєзапасу, 2 інші танки постраждали.

Джерело: "Baza"

Деталі: Повідомляється, що пожежа на ремонтно-технічній базі почалася ввечері 12 січня. Попередньо, надзвичайна подія виникла через порушення пожежної безпеки під час ремонту.

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Через пожежу на одному танку здетонував боєзапас, унаслідок чого його було знищено. Вогонь перекинувся на два інших Т-72, що стояли неподалік, проте їх вдалося врятувати.

Пожежники приїхали на місце події лише через дві години після загоряння і загасили вогонь за півгодини. Постраждалих немає.

Що було раніше: 10 січня заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв на засіданні робочої групи з ВПК визнав, що супротивники збройної агресії випереджають Росію в питаннях модернізації танків радянського зразка Т-72.

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Теми: Росіявійна
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