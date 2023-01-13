ЗМІ: У Бєлгородській області під час пожежі самознищився танк Т-72

Під час пожежі на ремонтно-технічній базі танків у Бєлгородській області Росії один з Т-72 було знищено в результаті детонації боєзапасу, 2 інші танки постраждали.

Джерело: "Baza"

Деталі: Повідомляється, що пожежа на ремонтно-технічній базі почалася ввечері 12 січня. Попередньо, надзвичайна подія виникла через порушення пожежної безпеки під час ремонту.

Через пожежу на одному танку здетонував боєзапас, унаслідок чого його було знищено. Вогонь перекинувся на два інших Т-72, що стояли неподалік, проте їх вдалося врятувати.

Пожежники приїхали на місце події лише через дві години після загоряння і загасили вогонь за півгодини. Постраждалих немає.

Що було раніше: 10 січня заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв на засіданні робочої групи з ВПК визнав, що супротивники збройної агресії випереджають Росію в питаннях модернізації танків радянського зразка Т-72.

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