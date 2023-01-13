СМИ: В Белгородской области во время пожара самоуничтожился танк Т-72

Во время пожара на ремонтно-технической базе танков в Белгородской области России один из Т-72 был уничтожен в результате детонации боезапаса, 2 других танка пострадали.

Источник: "Baza"

Детали: Сообщается, что пожар на ремонтно-технической базе начался вечером 12 января. Предварительно, чрезвычайное происшествие возникло из-за нарушения пожарной безопасности во время ремонта.

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Из-за пожара на одном танке сдетонировал боезапас, в результате чего он был уничтожен. Огонь перекинулся на два других Т-72, стоявших неподалеку, однако их удалось спасти.

Пожарные приехали на место происшествия только через два часа после возгорания и потушили огонь за полчаса. Пострадавших нет.

Что предшествовало: 10 января заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы относительно ВПК признал, что противники вооруженной агрессии опережают Россию в вопросах модернизации танков советского образца Т-72.

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