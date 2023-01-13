Щодня росіяни втрачають 500-600 окупантів, а Україна – в десять разів менше – Резніков 

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що російські окупанти щодня втрачають вбитими "приблизно 500-600" солдатів, а Україна - "десяту частину від цієї кількості".

Джерело: Резніков в інтерв’ю BBC

Дослівно: "Резніков стверджує, що "приблизно 500 або 600" російських бойовиків гинуть щодня по всій країні, в той час як Україна втрачає десяту частину від цієї кількості".

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Деталі: Зазначається, що ці цифри наразі неможливо перевірити.

Міністр оборони також прокоментував втрати окупантів біля Соледара та в районі Бахмута, де точаться найзапекліші бої.

Зокрема, Соледар намагаються захопити найманці та російські ув’язненні, яких набрали у кишенькову ПВК "Вагнер".

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Компанією управляє Євгеній Пригожин, більше відомий як "повар" російського диктатора Володимира Путіна.

На думку Резнікова, найманців "Вагнера" цікавить не просто захоплення міста, вони будуть намагатися "заробляти гроші на крові", адже в Соледарі розташовані найбільші в Європі соляні шахти.

Крім того, Пригожину "потрібно надати якісь докази, щоб заявити, що вони кращі за регулярні збройні сили Російської Федерації".

Соледар знаходиться приблизно в 10 км від Бахмута, стратегічного міста, де українські та російські війська вже кілька місяців ведуть війну на виснаження.

Пригожин зробив захоплення Бахмута своєю особистою метою.

Захоплення Бахмута може прокласти шлях для просування росіян до Краматорська і Слов'янська.

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