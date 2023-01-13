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Ежедневно россияне теряют 500-600 оккупантов, а Украина – в десять раз меньше – Резников 

Алена МазуренкоПятница, 13 января 2023, 11:56
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Министр обороны Алексей Резников заявил, что российские оккупанты ежедневно теряют убитыми "примерно 500-600" солдат, а Украина - "десятую часть от этого количества". 

Источник: Резников в интервью BBC

Дословно: "Резников утверждает, что "примерно 500 или 600" российских боевиков гибнут ежедневно по всей стране, в то время как Украина теряет десятую часть от этого количества".

Детали: Отмечается, что эти цифры пока невозможно проверить.

Министр обороны также прокомментировал потери оккупантов у Соледара и в районе Бахмута, где идут ожесточенные бои.

В частности, Соледар пытаются захватить наемники и российские заключенные, которых набрали в карманную ЧВК "Вагнер".

Компанией управляет Евгений Пригожин, больше известный как "повар" российского диктатора Владимира Путина.

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По мнению Резникова, наемников "Вагнера" интересует не просто захват города, они будут пытаться "зарабатывать деньги на крови", ведь в Соледаре расположены крупнейшие в Европе соляные шахты.

Кроме того, Пригожину "нужно предоставить какие-то доказательства, чтобы заявить, что они лучше регулярных вооруженных сил Российской Федерации".

Соледар находится примерно в 10 км от Бахмута, стратегического города, где украинские и российские войска уже несколько месяцев ведут войну на истощение.

Пригожин сделал захват Бахмута своей личной целью.

Захват Бахмута может проложить путь для продвижения россиян к Краматорску и Славянску.

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Темы: РезниковвойнаВооруженные силыУкраина
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