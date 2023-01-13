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Прикордонники під Бахмутом ліквідували 9 "вагнерівців"

Ірина БалачукП'ятниця, 13 січня 2023, 11:47
Прикордонники під Бахмутом ліквідували 9 вагнерівців
Знищений окупант. Фото ДПСУ

Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України на підступах до Бахмута Донецької області ліквідували кілька штурмових груп "вагнерівців".

Джерело: сайт ДПСУ

Дослівно прикордонники: "Учора (12 січня – ред.) упродовж дня штурмові групи у складі російських "вагнерівців" лобовими атаками намагались захопити опорні пункти прикордонних підрозділів біля міста.

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Російські найманці раз у раз безуспішно штурмували один з рубежів оборони. Наші захисники відбили усі атаки".

Деталі: Повідомляється, що прикордонники зосередженим вогнем зі стрілецької та групової зброї просування загарбників до позицій зупинили.

Захисники знищили 9 окупантів та ще 16 поранили.

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Теми: БахмутВагнервійнаПрикордонна служба
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