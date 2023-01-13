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Пограничники под Бахмутом ликвидировали 9 "вагнеровцев"

Ирина БалачукПятница, 13 января 2023, 12:47
Уничтоженный оккупант. Фото ГПСУ

Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины на подступах к Бахмуту Донецкой области ликвидировали несколько штурмовых групп "вагнеровцев".

Источник: сайт ГПСУ

Дословно пограничники: "Вчера (12 января – ред.) в течение дня штурмовые группы в составе российских "вагнеровцев" лобовыми атаками пытались захватить опорные пункты пограничных подразделений возле города.

Российские наемники то и дело безуспешно штурмовали один из рубежей обороны. Наши защитники отбили все атаки".

Детали: Сообщается, что пограничники сосредоточенным огнем из стрелкового и группового оружия продвижение захватчиков к позициям остановили.

Защитники уничтожили 9 оккупантов и еще 16 ранили.

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Темы: БахмутВагнервойнаПограничная служба
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