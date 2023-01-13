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Зеленський: Цей рік – вирішальний, треба не дати РФ передишку для відновлення сил

Альона Мазуренко П'ятниця, 13 січня 2023, 13:42
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський у зверненні до литовського Сейму зазначив, що 2023 рік стане "вирішальним", тому варто об'єднатися, щоб розбити Росії на території України і не дати їй час на передишку для відновлення сил.

Джерело: відеозвернення Зеленського до політиків і народу Литви

Пряма мова: "Цей рік – вирішальний. Зараз потребуємо ще більшої змобілізованості – в усьому вільному світі.

Тільки так можна покінчити з повномасштабною агресією. З тотальним терором. І я дякую за те, що Литва готова нам із цим допомагати...

Нам потрібні невідкладні рішення всієї нашої антивоєнної коаліції. Нові оборонні рішення, які дадуть українським воїнам можливість відкинути російську армію з нашої землі. І це стосується передусім сучасних танків і ефективної артилерії.

Нам потрібні нові санкційні рішення, які підтримуватимуть постійний і нездоланний тиск на державу-агресора і на всіх економічних суб’єктів, які забезпечують продовження агресії.

І нам потрібен міжнародний трибунал, який дасть змогу притягнути до відповідальності тих, чий злий розум породив цей злочин, цю війну

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Коли реваншисти з теперішньої Москви опиняться під справедливим судом, це буде історичним покаранням і для тих реваншистів, які покоління тому намагалися зламати нашу з вами свободу".

Деталі: За словами Зеленського, агресора потрібно розбити на території України, щоб не довелося потім воювати на землях інших народів Європи: "І зараз – щоб Росія не отримала передишки, не встигла адаптуватись і не змогла відновити силу".

Він відзначив, що росіяни втрачають силу і говорять про можливість поразки, але цього недостатньо: "Ми маємо зробити так, щоб не було більше ніколи навіть можливості в будь-якого агресора мріяти про щось подібне й посягати на нашу з вами свободу". 

На думку президента, перемога України має бути однозначною: "Такою, про яку в Росії вже не забудуть. Такою, якою не можна буде маніпулювати".

Зеленський також заявив, що з нетерпінням очікує Вільнюський саміт НАТО.

Президент України вважає, що цей Саміт може стати доленосним для всієї євроатлантичної спільноти: "Зробимо все, щоб саміт таким і був".

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Теми: ЗеленськийвійнаокупаціяРосія
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