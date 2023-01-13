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Зеленский: Этот год – решающий, надо не дать РФ передышку для восстановления сил

Алена МазуренкоПятница, 13 января 2023, 13:42
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский в обращении к литовскому Сейму отметил, что 2023 год станет "решающим", поэтому стоит объединиться, чтобы разбить России на территории Украины и не дать ей время на передышку для восстановления сил. 

Источник: видеообращение Зеленского к политикам и народу Литвы

Прямая речь: "Этот год - решающий. Сейчас нуждаемся в еще большей мобилизованности - во всем свободном мире.

Только так можно покончить с полномасштабной агрессией. С тотальным террором. И я благодарю за то, что Литва готова нам с этим помогать...

Нам нужны неотложные решения всей нашей антивоенной коалиции. Новые оборонные решения, которые дадут украинским воинам возможность отбросить российскую армию с нашей земли. И это касается прежде всего современных танков и эффективной артиллерии.

Нам нужны новые санкционные решения, которые будут поддерживать постоянное и непреодолимое давление на государство-агрессора и на всех экономических субъектов, которые обеспечивают продолжение агрессии.

И нам нужен международный трибунал, который позволит привлечь к ответственности тех, чей злой ум породил это преступление, эту войну

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Когда реваншисты из нынешней Москвы окажутся под справедливым судом, это будет историческим наказанием и для тех реваншистов, которые поколения назад пытались сломать нашу с вами свободу".

Детали: По словам Зеленского, агрессора нужно разбить на территории Украины, чтобы не пришлось потом воевать на землях других народов Европы: "И сейчас - чтобы Россия не получила передышки, не успела адаптироваться и не смогла восстановить силу".

Он отметил, что россияне теряют силу и говорят о возможности поражения, но этого недостаточно: "Мы должны сделать так, чтобы не было больше никогда даже возможности у любого агрессора мечтать о чем-то подобном и посягать на нашу с вами свободу". 

По мнению президента, победа Украины должна быть однозначной: "Такой, о которой в России уже не забудут. Такой, которой нельзя будет манипулировать".

Зеленский также заявил, что с нетерпением ожидает Вильнюсский саммит НАТО. 

Президент Украины считает, что этот Саммит может стать судьбоносным для всего евроатлантического сообщества: "Сделаем все, чтобы саммит таким и был".

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Темы: ЗеленскийвойнаоккупацияРосcия
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