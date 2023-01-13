Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Список цивільних, діти, репатріації поранених: Лубінець підбив підсумки переговорів з Москальковою

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 січня 2023, 15:45
фото з соцмереж Лубінця

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підбив підсумки третього раунду перемовин з омбудсманом РФ Тетяною Москальковою щодо звільнення українців, яких утримує деражава-агрессор.

Джерело: Лубінець у Facebook

Деталі: За словами омбудсмана, розмова тривала більше 2-х годин. Сторони обговорили гуманітарні питання, зокрема, ініціативу щодо пришвидшення та поглиблення питання повернення наших військовополонених та звільнення цивільних заручників.

Щодо цивільних заручників є такі категорії:

  • затримані Росією з 2014-го року до 24 лютого 2022-го року, в тому числі на території Криму ("бранці Кремля", 158 осіб);
  • затримані на території Донецької та Луганської областей (373 людини);
  • цивільні заручники, які РФ затримала і затримує на всіх територіях, які тимчасово перебували, або перебувають під російською окупацією з 24 лютого 2022 року (наприклад у Київській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях). Кількість таких людей, щодо яких офіційно звернулися до нашої інституції, становить більше 20-ти тисяч осіб.

За словами Лубінця, під час спілкування було домовлено, що російська сторона, на підставі Женевських Конвенцій, розгляне пропозицію щодо проведення репатріації поранених військовослужбовців.

Окрім цього українська сторона передала списки цивільних осіб (з числа 20-тисяч) щодо яких немає інформації, де вони перебувають, в якому вони стані чи потребують медичної допомоги та ін.

За основу формування списків взяли віковий ценз та передали перший список осіб, яким виповнилося понад 70 років. Також передали список громадян України, яким виповнилося більше 65 років і вони, за наявною інформацією, перебувають у важкому медичному стані - їх понад 2000 осіб.

ВІДЕО ДНЯ

Попередньо російська сторона погодилася дізнатися, де вони перебувають, в якому стані та чому їх утримують, каже Лубінець.

Пряма мова: "Перший етап - це отримання інформації від росіян, а далі будемо порушувати питання щодо процедури їхнього повернення. Адже якщо їм не висувають звинувачень, то згідно з Міжнародним гуманітарним правом, РФ їх повинна відпускати. І ми будемо напрацьовувати механізми яким чином повертати наших громадян додому.

Крім того обговорили питання повернення до України наших дітей, відновлення документів та безліч інших питань. Також російська сторона повідомила, що на її території перебувають діти, які хочуть повернутися в Україну. За сприяння обох омбудсманів (мене та омбудсмана РФ) їх зможемо повертати родичам. Однак прізвища й будь-які особисті дані мені не надали!

Тому, звертаюся до всіх громадян України, хто розшукує дітей – зверніться до мене! Я складу список батьків та рідних, які можуть забрати дітей. Й далі працюватимемо над їхнім поверненням. Ми домовилися, що я такий запит надсилаю російській стороні, а вони формуватимуть свій список та офіційно звернуться до мене, як до омбудсмана України.

Зауважу, що це ключові теми, які ми обговорювали. Водночас було ще багато інших технічних питань, яким приділили увагу.

Важливо! Щодо гуманітарного коридору. За нашою інформацією, сьогодні президент Турецької Республіки Реджеп Тайїп Ердоган  буде спілкуватися із Путіним, а завтра, за результатами розмови з президентом РФ, розмовлятиме з президентом України Володимиром Зеленським про відкриття гуманітарного коридору, зокрема для обміну пораненими та цивільними.

Маленькими, проте впевненими кроками прямуємо на шляху повернення наших громадян додому!".

Теми: права людинивійнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

мапа, оновлено від 14:47В Україні повітряна тривога, у небі російські ракети, працює ППО

Прем’єр Британії підтвердив Зеленському передачу танків Challenger 2

Зеленський хоче особисто відвідати ООН у річницю вторгнення - МЗС

оновленоРосія вперше у цьому році вивела носії "Калібрів" у Чорне море

Повітряні сили розповіли, звідки вдарила Росія по Києву 14 січня

У Києві пролунали вибухи до оголошення повітряної тривоги

Усі новини...
права людини
Талібан заборонив афганським жінкам працювати в неурядових організаціях – ЗМІ
Таліби заборонили афганським жінкам навчатися в університетах
Як не стати жертвою торгівлі людьми під час війни проти України
Останні новини
16:07
До Білорусі з РФ прибуло ще два ешелони з військовими й технікою
16:01
фотоРосіяни попали у багатоповерхівку в Дніпрі, знищили під'їзд, під завалами люди – ОП
15:58
Немає інформації про диверсію в Литві, де вибухнув газопровід - МЗС Естонії
15:50
відеоСпецпризначенці СБУ дроном влаштували "демобілізацію" окупантам
15:39
Звіт Apple за 2022 рік свідчить про уповільнення темпів доходів App Store
15:21
мапа, оновлено від 14:47В Україні повітряна тривога, у небі російські ракети, працює ППО
15:14
Моравецький спробує переконати Берлін передати Україні танки Leopard
14:41
відеоУ Молдові на березі Дністра помітили лева - "подарунок" з Одеси
14:36
Прем’єр Британії підтвердив Зеленському передачу танків Challenger 2
14:30
У Брянській області заявили про збиття "Точки-У"
Усі новини...