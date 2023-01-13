Список гражданских, дети, репатриации раненых: Лубинец подвел итоги переговоров с Москальковой

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подвел итоги третьего раунда переговоров с омбудсманом РФ Татьяной Москальковой по освобождению украинцев, которых удерживает государство-агрессор.

Источник: Лубинец в Facebook

Детали: По словам омбудсмена, разговор длился более 2-х часов. Стороны обсудили гуманитарные вопросы, в частности, инициативу по ускорению и углублению вопроса возвращения наших военнопленных и освобождения гражданских заложников.

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Относительно гражданских заложников есть такие категории:

задержанные Россией с 2014-го года до 24 февраля 2022-го года, в том числе на территории Крыма ("пленники Кремля", 158 человек);

задержанные на территории Донецкой и Луганской областей (373 человека);

гражданские заложники, которые РФ задержала и задерживает на всех территориях, которые временно находились или находятся под российской оккупацией с 24 февраля 2022 года (например в Киевской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях). Количество таких людей, по которым официально обратились в нашу институцию, составляет более 20-ти тысяч человек.

По словам Лубинца, во время общения было договорено, что российская сторона, на основании Женевских Конвенций, рассмотрит предложение о проведении репатриации раненых военнослужащих.

Кроме этого украинская сторона передала списки гражданских лиц (из числа 20-тысяч) по которым нет информации, где они находятся, в каком они состоянии, нуждаются ли в медицинской помощи и др.

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За основу формирования списков взяли возрастной ценз и передали первый список лиц, которым исполнилось более 70 лет. Также передали список граждан Украины, которым исполнилось более 65 лет и они, по имеющейся информации, находятся в тяжелом медицинском состоянии - их более 2000 человек.

Предварительно российская сторона согласилась узнать, где они находятся, в каком состоянии и почему их удерживают, говорит Лубинец.

Прямая речь: "Первый этап - это получение информации от россиян, а дальше будем ставить вопрос о процедуре их возвращения. Ведь если им не предъявляют обвинений, то согласно Международному гуманитарному праву, РФ их должна отпускать. И мы будем нарабатывать механизмы каким образом возвращать наших граждан домой.

Кроме того обсудили вопросы возвращения в Украину наших детей, восстановления документов и множество других вопросов. Также российская сторона сообщила, что на ее территории находятся дети, которые хотят вернуться в Украину. При содействии обоих омбудсменов (меня и омбудсмена РФ) их сможем возвращать родственникам. Однако фамилии и какие-либо личные данные мне не предоставили!

Поэтому, обращаюсь ко всем гражданам Украины, кто разыскивает детей - обратитесь ко мне! Я составлю список родителей и родных, которые могут забрать детей. И дальше будем работать над их возвращением. Мы договорились, что я такой запрос отправляю российской стороне, а они будут формировать свой список и официально обратятся ко мне, как к омбудсмену Украины.

Замечу, что это ключевые темы, которые мы обсуждали. В то же время было еще много других технических вопросов, которым уделили внимание.

Важно! Относительно гуманитарного коридора. По нашей информации, сегодня президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган будет общаться с Путиным, а завтра, по результатам разговора с президентом РФ, будет разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским об открытии гуманитарного коридора, в частности для обмена ранеными и гражданскими.

Маленькими, но уверенными шагами продвигаемся путем возвращения наших граждан домой!".