Окупанти обстріляли Дворічну на Харківщині, загинуло 2 жінки - ОВА
П'ятниця, 13 січня 2023, 16:10
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про обстріли окупантами селища міського типу смт Дворічну Куп‘янського району області, дві літні жінки загинули.
Джерело: Синєгубов у Telegram
Пряма мова Синєгубова: "За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу приватних будинків загинули дві жінки 59 та 64 років".
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Деталі: За його словами, Ще одна 63-річна жінка отримала поранення, її госпіталізовано.
Що було раніше: Минулої доби російські війська продовжували обстріли прикордонних населених пунктів Харківської області, у Вовчанську снаряди влучили в підприємство.