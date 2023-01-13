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Окупанти обстріляли Дворічну на Харківщині, загинуло 2 жінки - ОВА

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 13 січня 2023, 17:10
ОЛЕГ СИНЄГУБОВ, ФОТО З FACEBOOK

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про обстріли окупантами селища міського типу смт Дворічну Куп‘янського району області, дві літні жінки загинули.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу приватних будинків загинули дві жінки 59 та 64 років".

Деталі: За його словами, Ще одна 63-річна жінка отримала поранення, її госпіталізовано.

Що було раніше: Минулої доби російські війська продовжували обстріли прикордонних населених пунктів Харківської області, у Вовчанську снаряди влучили в підприємство. 

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Теми: Харківська область
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