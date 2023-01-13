Оккупанты обстреляли Двуречную на Харьковщине, погибли 2 женщины - ОВА

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об обстреле оккупантами поселка городского типа пгт Двуречная Купянского района области, две пожилые женщины погибли.

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "По предварительной информации, в результате обстрела частных домов погибли две женщины 59 и 64 лет".

Детали: По его словам, еще одна 63-летняя женщина получила ранения, она госпитализирована.

Что предшествовало: За прошедшие сутки российские войска продолжали обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковской области, в Волчанске снаряды попали в предприятие.