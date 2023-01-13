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Польща передала Україні 8000 терміналів Starlink – Мінцифри

"Європейська правда"П'ятниця, 13 січня 2023, 18:39

Україна отримала від Польщі партію з восьми тисяч терміналів супутникового інтернету Starlink, які будуть використані для забезпечення зв’язку в "Пунктах незламності".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", у п’ятницю заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Нещодавно ми отримали нову партію від Польщі – вісім тисяч терміналів (Starlink). Значну частину з них передаємо до "Пунктів Незламності". Там працюють вже сотні Stalink, щоб українці могли зателефонувати, викликати швидку чи працювати під час блекаутів", – зазначив він.

Федоров не уточнив, коли саме Польща передала термінали, але додав, що за десять місяців повномасштабної війни Росії Україна забезпечила майже 30 тисяч терміналів Starlink.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до американського бізнесмена Ілона Макса з проханням надати Україні доступ до швидкісного інтернету Starlink. 

Маск відгукнувся і відправив обладнання в Україну. 28 лютого перші термінали Starlink прибули в Україну. Вони допомогли забезпечити українським військовим зв'язок на полі бою, а також критичну інфраструктуру в умовах руйнування Росією енергетичних об’єктів України.

У серпні повідомлялося, що Польща передала Україні 5 тисяч терміналів-антен для супутникового зв’язку Starlink. Відтоді Україна отримувала ще кілька партій терміналів.

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Теми: Польщаінтернет
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