Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Польща передала Україні 8000 терміналів Starlink – Мінцифри

"Європейська правда"П'ятниця, 13 січня 2023, 17:39

Україна отримала від Польщі партію з восьми тисяч терміналів супутникового інтернету Starlink, які будуть використані для забезпечення зв’язку в "Пунктах незламності".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", у п’ятницю заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Нещодавно ми отримали нову партію від Польщі – вісім тисяч терміналів (Starlink). Значну частину з них передаємо до "Пунктів Незламності". Там працюють вже сотні Stalink, щоб українці могли зателефонувати, викликати швидку чи працювати під час блекаутів", – зазначив він.

Реклама:

Федоров не уточнив, коли саме Польща передала термінали, але додав, що за десять місяців повномасштабної війни Росії Україна забезпечила майже 30 тисяч терміналів Starlink.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до американського бізнесмена Ілона Макса з проханням надати Україні доступ до швидкісного інтернету Starlink. 

Маск відгукнувся і відправив обладнання в Україну. 28 лютого перші термінали Starlink прибули в Україну. Вони допомогли забезпечити українським військовим зв'язок на полі бою, а також критичну інфраструктуру в умовах руйнування Росією енергетичних об’єктів України.

ВІДЕО ДНЯ

У серпні повідомлялося, що Польща передала Україні 5 тисяч терміналів-антен для супутникового зв’язку Starlink. Відтоді Україна отримувала ще кілька партій терміналів.

Теми: Польщаінтернет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Польща
Більшість поляків почуваються у безпеці попри сусідство з РФ і Білоруссю
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Людей з аеропорту Варшави евакуювали через чоловіка, який їхав з України з гранатою
Останні новини
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
Усі новини...
Реклама: