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Польша передала Украине 8000 терминалов Starlink - Минцифры

"Европейская правда"Пятница, 13 января 2023, 18:39

Украина получила от Польши партию из восьми тысяч терминалов спутникового интернета Starlink, которые будут использованы для обеспечения связи в "Пунктах несокрушимости".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в пятницу заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Недавно мы получили новую партию от Польши - восемь тысяч терминалов (Starlink). Значительную часть из них передаем в "Пункты Несокрушимости". Там работают уже сотни Stalink, чтобы украинцы могли позвонить, вызвать скорую или работать во время блэкаутов", - отметил он.

Федоров не уточнил, когда именно Польша передала терминалы, но добавил, что за десять месяцев полномасштабной войны России Украина обеспечила почти 30 тысяч терминалов Starlink.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к американскому бизнесмену Илону Максу с просьбой предоставить Украине доступ к скоростному интернету Starlink.

Маск откликнулся и отправил оборудование в Украину. 28 февраля первые терминалы Starlink прибыли в Украину. Они помогли обеспечить украинским военным связь на поле боя, а также критическую инфраструктуру в условиях разрушения Россией энергетических объектов Украины.

В августе сообщалось, что Польша передала Украине 5 тысяч терминалов-антенн для спутниковой связи Starlink.. С тех пор Украина получала еще несколько партий терминалов.

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Темы: Польшаинтернет
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