В РФ відкрили пам'ятник зеку-вагнерівцю, який воював в Україні

У Росії відкрили першу меморіальну дошку ув'язненому, який воював у складі "ПВК Вагнер" в Україні.

Джерело: "Русская служба ВВС"

Деталі: За інформацією видання, сталося це наприкінці 2022 року в Саратові. Там на фасаді місцевої школи №11 урочисто відкрили меморіальну дошку загиблому на Донбасі прапорщику Денису Ковирзіну.

Як з'ясувала "Русская служба ВВС", його вивезли на фронт із колонії для силовиків, де він сидів за вбивство і незаконне зберігання зброї.

Виданню також вдалося встановити, що Ковирзін посмертно отримав краповий берет, який вважається символом не тільки особливої фізичної сили, а й високих моральних стандартів.

Нагадаємо: Факт участі ув'язнених у "ПВК Вагнер" у Росії ретельно приховується. Однак ЗМІ повідомляють, що тільки в листопаді "ПВК" мобілізувала на війну з Україною засуджених щонайменше з шести регіонів за Уралом: з кожної колонії забирали 150-200 осіб.