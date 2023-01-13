Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ відкрили пам'ятник зеку-вагнерівцю, який воював в Україні

Євген КізіловП'ятниця, 13 січня 2023, 19:58
меморіальна дошка, фото ввс

У Росії відкрили першу меморіальну дошку ув'язненому, який воював у складі "ПВК Вагнер" в Україні.

Джерело: "Русская служба ВВС"

Деталі: За інформацією видання, сталося це наприкінці 2022 року в Саратові. Там на фасаді місцевої школи №11 урочисто відкрили меморіальну дошку загиблому на Донбасі прапорщику Денису Ковирзіну.

Як з'ясувала "Русская служба ВВС", його вивезли на фронт із колонії для силовиків, де він сидів за вбивство і незаконне зберігання зброї. 

Виданню також вдалося встановити, що Ковирзін посмертно отримав краповий берет, який вважається символом не тільки особливої фізичної сили, а й високих моральних стандартів.

Нагадаємо: Факт участі ув'язнених у "ПВК Вагнер" у Росії ретельно приховується. Однак ЗМІ повідомляють, що тільки в листопаді "ПВК" мобілізувала на війну з Україною засуджених щонайменше з шести регіонів за Уралом: з кожної колонії забирали 150-200 осіб.

Теми: РосіяВагнерв'язницявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ППО збила у суботу 25 із 38 ракет

доповненоРакетна атака: постраждали дві ТЕС, одна припинила виробляти електрику

фото, оновленоНа Київщині внаслідок ранкової атаки пошкоджено 28 будинків

фото, відео, оновленоРосіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі: 5 загиблих, 39 поранених

Прем’єр Британії підтвердив Зеленському передачу танків Challenger 2

доповненоЗеленський хоче особисто відвідати ООН у річницю вторгнення - МЗС

Усі новини...
Росія
У школах Росії введуть уроки лапти: вважають, що підготує до армії
Спецслужби РФ збирають персональні дані військовополонених та їхніх рідних
В РФ склали темники про війну: просять мовчати про Пригожина
Останні новини
20:03
Після атаки РФ найскладніша ситуація з електрикою на Харківщині й Київщині – Зеленський
19:57
Зеленський сказав, що потрібно, щоб зупинити російський терор
19:42
У Кривому Розі ракета понівечила будинки, є загиблий і поранений
19:34
Посол США після обстрілу Дніпра: додаткова безпекова допомога продовжує надходити
19:26
Через ракетний обстріл затримується 8 поїздів
19:14
Бої за Соледар тривають, окупанти наступають на 4 напрямках – зведення Генштабу
18:51
ППО збила у суботу 25 із 38 ракет
18:36
доповненоРакетна атака: постраждали дві ТЕС, одна припинила виробляти електрику
18:32
Вибори у Чехії: проросійський кандидат поступився ексгенералу НАТО, буде другий тур
18:24
Росіяни скасували обмін полоненими, який планувався в суботу – штаб
Усі новини...