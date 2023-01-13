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В РФ відкрили пам'ятник зеку-вагнерівцю, який воював в Україні

Євген КізіловП'ятниця, 13 січня 2023, 18:58
В РФ відкрили пам'ятник зеку-вагнерівцю, який воював в Україні
меморіальна дошка, фото ввс

У Росії відкрили першу меморіальну дошку ув'язненому, який воював у складі "ПВК Вагнер" в Україні.

Джерело: "Русская служба ВВС"

Деталі: За інформацією видання, сталося це наприкінці 2022 року в Саратові. Там на фасаді місцевої школи №11 урочисто відкрили меморіальну дошку загиблому на Донбасі прапорщику Денису Ковирзіну.

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Як з'ясувала "Русская служба ВВС", його вивезли на фронт із колонії для силовиків, де він сидів за вбивство і незаконне зберігання зброї. 

Виданню також вдалося встановити, що Ковирзін посмертно отримав краповий берет, який вважається символом не тільки особливої фізичної сили, а й високих моральних стандартів.

Нагадаємо: Факт участі ув'язнених у "ПВК Вагнер" у Росії ретельно приховується. Однак ЗМІ повідомляють, що тільки в листопаді "ПВК" мобілізувала на війну з Україною засуджених щонайменше з шести регіонів за Уралом: з кожної колонії забирали 150-200 осіб.

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Теми: РосіяВагнерв'язницявійна
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