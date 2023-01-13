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В РФ открыли памятник зэку-вагнеровцу, воевавшему в Украине

Евгений КизиловПятница, 13 января 2023, 19:58
мемориальная доска, фото ввс

В России открыли первую мемориальную доску заключенному, воевавшему в составе "ЧВК Вагнер" в Украине.

Источник: "Русская служба ВВС"

Детали: По информации издания, произошло это в конце 2022 года в Саратове. Там на фасаде местной школы №11 торжественно открыли мемориальную доску погибшему на Донбассе прапорщику Денису Ковырзину.

Как выяснила "Русская служба ВВС", его вывезли на фронт из колонии для силовиков, где он сидел за убийство и незаконное хранение оружия. 

Изданию также удалось установить, что Ковырзин посмертно получил краповый берет, который считается символом не только особой физической силы, но и высоких моральных стандартов.

Напомним: Факт участия заключенных в "ЧВК Вагнер" в России тщательно скрывается. Однако СМИ что только в ноябре "ЧВК" мобилизовала на войну с Украиной осужденных как минимум из шести регионов за Уралом: из каждой колонии забирали 150-200 человек.

Темы: РосcияВагнертюрьмавойна
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