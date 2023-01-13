В РФ открыли памятник зэку-вагнеровцу, воевавшему в Украине

В России открыли первую мемориальную доску заключенному, воевавшему в составе "ЧВК Вагнер" в Украине.

Источник: "Русская служба ВВС"

Детали: По информации издания, произошло это в конце 2022 года в Саратове. Там на фасаде местной школы №11 торжественно открыли мемориальную доску погибшему на Донбассе прапорщику Денису Ковырзину.

Как выяснила "Русская служба ВВС", его вывезли на фронт из колонии для силовиков, где он сидел за убийство и незаконное хранение оружия.

Изданию также удалось установить, что Ковырзин посмертно получил краповый берет, который считается символом не только особой физической силы, но и высоких моральных стандартов.

Напомним: Факт участия заключенных в "ЧВК Вагнер" в России тщательно скрывается. Однако СМИ что только в ноябре "ЧВК" мобилизовала на войну с Украиной осужденных как минимум из шести регионов за Уралом: из каждой колонии забирали 150-200 человек.