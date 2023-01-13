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Блінкен і Кулеба обговорили військову допомогу, нові санкції та міжнародну підтримку України

"Європейська правда"П'ятниця, 13 січня 2023, 20:54

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, першу з початку року. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Дмитро Кулеба розповів, що обговорювали способи посилити підтримку України з боку Штатів та інших партнерів, у тому числі військову допомогу. "Акцентував на потребах України у західних танках. Також ми обговорили подальші санкції проти Росії. Вдячний за підтримку України Сполученими Штатами", - зазначив він. 

У комюніке Держдепу розповіли, що йшлося про продовження безпекової та економічної допомоги для України у найближчі тижні та після того, як настане річниця з початку повномасштабної війни. 

"Держсекретар відзначив триваючу і непохитку підтримку України Сполученими Штатами, як підтверджує нещодавнє надання передових систем ППО та бронемашин зі складів США", - зазначає Держдеп. 

Нагадаємо, у Пентагоні підтвердили, що українські оператори Patriot наступного тижня почнуть навчання на території США. 

На початку січня США оголосили найбільший пакет військової допомоги для України на понад 3 млрд доларів, до якого увійдуть БМП Bradley, САУ, ракети і сотні тисяч боєприпасів.

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Теми: Кулеба ДмитроБлінкенСШАсанкції
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