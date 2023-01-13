Блинкен и Кулеба обсудили военную помощь, новые санкции и международную поддержку Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, первый с начала года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Дмитрий Кулеба рассказал, что обсуждали способы усилить поддержку Украины со стороны Штатов и других партнеров, в том числе военную помощь. "Акцентировал на потребностях Украины в западных танках. Также мы обсудили дальнейшие санкции против России. Благодарен за поддержку Украины Соединенными Штатами", - отметил он.

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В коммюнике Госдепа рассказали, что речь шла о продолжении военной и экономической помощи для Украины в ближайшие недели и после того, как наступит годовщина с начала полномасштабной войны.

"Госсекретарь отметил продолжающуюся и непоколебимую поддержку Украины Соединенными Штатами, как подтверждает недавнее предоставление передовых систем ПВО и бронемашин со складов США", - отмечает Госдеп.

Напомним, в Пентагоне подтвердили, что украинские операторы Patriot на следующей неделе начнут подготовку на территории США.

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В начале января США объявили крупнейший пакет военной помощи для Украины на более 3 млрд долларов, в который войдут БМП Bradley, САУ, ракеты и сотни тысяч боеприпасов.