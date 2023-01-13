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Росіяни вже шукають персонал для ЗАЕС по оголошеннях – мер

Євген КізіловП'ятниця, 13 січня 2023, 20:42
Росіяни вже шукають персонал для ЗАЕС по оголошеннях – мер
заес, getty images

Росіяни, які захопили Запорізьку АЕС, терміново шукають персонал через оголошення.

Джерело: мер Енергодара, де розташована ЗАЕС, Дмитро Орлов у Telegram

Деталі: За його словами, відповідні пропозиції влаштуватися на ЗАЕС "на вигідних умовах" росіяни масово розповсюджують на своїх інформаційних ресурсах.

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Пряма мова: "Вже всім очевидно, що оптимістично намальована картинка пропагандистів про велику кількість атомників, що уклали контракти з "Росатомом" (як вони стверджували, близько 3000 осіб) не відповідає дійсності, і цифра дуже перебільшена…

Окупанти зі своєю примусовою й насильницькою кампанією по укладанню договорів з "Росатомом" тільки погіршили і без того напружену ситуацію та загнали себе ж в глухий кут".

Більше деталей: На думку Орлова, це дуже небезпечна тенденція, адже, якщо так і піде далі, то скоро на посади висококваліфікованих фахівців "будуть брати кого попало з вулиці".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Загарбники шукають у Росії заміну 1,5 тис. працівникам Запорізької атомної електростанції, які відмовилися отримувати російські паспорти.

Теми: ЗАЕСЗапорізька областьроботаРосія
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