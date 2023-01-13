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Россияне уже ищут персонал для ЗАЭС по объявлениям – мэр

Евгений КизиловПятница, 13 января 2023, 20:42
Россияне уже ищут персонал для ЗАЭС по объявлениям – мэр
заэс, getty images

Россияне, которые захватили Запорожскую АЭС, срочно ищут персонал через объявления.

Источник: мэр Энергодара, где расположена ЗАЭС, Дмитрий Орлов в Telegram

Детали: По его словам, соответствующие предложения устроиться на ЗАЭС "на выгодных условиях" россияне массово распространяют на своих информационных ресурсах.

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Прямая речь: "Уже всем очевидно, что оптимистично нарисованная картинка пропагандистов о большом количестве атомщиков, заключивших контракты с "Росатомом" (как они утверждали, около 3000 человек) не соответствует действительности, и цифра очень преувеличена...

Оккупанты со своей принудительной и насильственной кампанией по заключению договоров с "Росатомом" только усугубили и без того напряженную ситуацию и загнали себя же в тупик".

Больше деталей: По мнению Орлова, это очень опасная тенденция, ведь, если так и пойдет дальше, то скоро на должности высококвалифицированных специалистов "будут брать кого попало с улицы".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Захватчики ищут в России замену 1,5 тыс. работникам Запорожской атомной электростанции, которые отказались получать российские паспорта.

Темы: ЗАЭСЗапорожская областьроботаРосcия
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