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Кулеба: Вже п’ять країн готові передати Україні танки Leopard 2 – чекають рішення Німеччини

"Європейська правда"П'ятниця, 13 січня 2023, 22:19

Окрім Польщі та Фінляндії, ще три країни непублічно зголосились передати Україні західні танки Leopard 2, якщо на це буде надана згода Німеччини як країни-виробника.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю журналісту Вадиму Карп’яку заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, Україна перебуває "об’єктивно за пів кроку від вирішення теми танків".

"Французи завдали першого, скажімо так, удару по цій стіні з легкого колісного танку... Французи – молодці, вони зробили перший крок. Потім – поляки… Але обіцянка Leopard – це другий такий крок. Він спонукав інші країни, які до цього сиділи тихо й шепотіли нам, що готові передати Leopard, виходити й казати: ми в принципі теж готові це зробити", – сказав міністр.

Як приклад глава МЗС навів Фінляндію, де вже заявили про готовність надати Україні партію танків, хоча й невелику з огляду на загрозу з боку Росії.

"А я знаю ще принаймні три країни, які готові це зробити, але ще про це не говорять, тому що хочуть про це сказати вголос, лише будучи стовідсотково впевненими, що німці вийдуть і скажуть: ми за", – додав Кулеба.

Пізніше він уточнив, що разом із Польщею та Фінляндією "ми маємо вже п’ять країн, які готові передавати (танки), але чекають вирішення питань із Німеччиною".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, раніше Польща оголосила, що готова передати Україні роту основних бойових танків Leopard у межах коаліції з партнерами. Та в п'ятницю уряд Німеччини заявив, що поки не отримував офіційного запиту від Польщі на постачання основного бойового танка Leopard в Україну.

Водночас, за даними джерел Bloomberg, федеральний уряд Німеччини наступного тижня може оголосити рішення стосовно постачання Україні західних танків.

Теми: Кулеба ДмитрозброяМЗС
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