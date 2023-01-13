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Кулеба: Уже пять стран готовы передать Украине танки Leopard 2 - ждут решения Германии

"Европейская правда"Пятница, 13 января 2023, 22:19

Кроме Польши и Финляндии, еще три страны непублично согласились передать Украине западные танки Leopard 2, если на это будет дано согласие Германии как страны-производителя.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью журналисту Вадиму Карпьяку заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина находится "объективно в полушаге от решения темы танков".

"Французы нанесли первый, скажем так, удар по этой стене из легкого колесного танка... Французы - молодцы, они сделали первый шаг. Потом - поляки... Но обещание Leopard - это второй такой шаг. Он побудил другие страны, которые до этого сидели тихо и шептали нам, что готовы передать Leopard, выходить и говорить: мы в принципе тоже готовы это сделать", - сказал министр.

В качестве примера глава МИД привел Финляндию, где уже заявили о готовности предоставить Украине партию танков, хотя и небольшую, учитывая угрозу со стороны России.

"А я знаю еще по крайней мере три страны, которые готовы это сделать, но еще об этом не говорят, потому что хотят об этом сказать вслух, только будучи стопроцентно уверенными, что немцы выйдут и скажут: мы за", - добавил Кулеба.

Позже он уточнил, что вместе с Польшей и Финляндией "мы имеем уже пять стран, которые готовы передавать (танки), но ждут решения вопросов с Германией".

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Напомним, ранее Польша объявила, что готова передать Украине роту основных боевых танков Leopard в рамках коалиции с партнерами. Но в пятницу правительство Германии заявило, что пока не получало официального запроса от Польши на поставку основного боевого танка Leopard в Украину.

В то же время, по данным источников Bloomberg, федеральное правительство Германии на следующей неделе может объявить решение о поставках Украине западных танков.

Темы: Кулеба ДмитрийоружиеМИД
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