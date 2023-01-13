РФ вдарила ракетами з вертольота та скинула вибухівку з дрона – Сумська ОВА

Російські військові протягом доби здійснили ракетний обстріл Сумщини з вертольота та скинули вибухові пристрої з безпілотників.

Джерело: очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram

Пряма мова: "Росіяни завдали 55 ударів по прикордонню Сумщини. Використовував ворог різні види озброєння: ракети, міни, снаряди та вибухові пристрої, які скидав з безпілотників.

По Краснопільській громаді росіяни здійснили ракетний обстріл з гвинтокрила, 8 прильотів. А згодом скинули 3 вибухові пристрої із безпілотників".

Деталі: Живицький додав, що Есманьську громаду росіяни обстріляли з мінометів (15 прильотів) та реактивної системи залпового вогню "Град" (15 прильотів). Пошкоджений будинок та кілька прибудинкових ділянок місцевих мешканців.

По Білопільській громаді ворог ударив із мінометів – 14 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджена школа в селі Павлівки, приватний житловий будинок та лінії електромереж.

Він уточнив, що у всіх випадках – без жертв та постраждалих.