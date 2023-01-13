РФ ударила ракетами с вертолета и сбросила взрывчатку с дрона – Сумская ОВА

Российские военные в течение суток осуществили ракетный обстрел Сумщины с вертолета и сбросили взрывные устройства с беспилотников.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь: "Россияне нанесли 55 ударов по границе Сумщины. Использовал враг различные виды вооружения: ракеты, мины, снаряды и взрывные устройства, которые сбрасывал с беспилотников.

По Краснопольской общине россияне осуществили ракетный обстрел с вертолета, 8 прилетов. А потом сбросили 3 взрывных устройства с беспилотников".

Детали: Живицкий добавил, что Есманскую общину россияне обстреляли из минометов (15 прилетов) и реактивной системы залпового огня "Град" (15 прилетов). Поврежден дом и несколько придомовых участков местных жителей.

По Белопольской громаде враг ударил из минометов – 14 прилетов. В результате обстрела повреждена школа в селе Павловки, частный жилой дом и линии электросетей.

Он уточнил, что во всех случаях – без жертв и пострадавших.