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РФ ударила ракетами с вертолета и сбросила взрывчатку с дрона – Сумская ОВА

Татьяна ЛозовенкоПятница, 13 января 2023, 22:38
РФ ударила ракетами с вертолета и сбросила взрывчатку с дрона – Сумская ОВА
Последствия обстрела Эсманской общины, фото из Telegram Живицкого

Российские военные в течение суток осуществили ракетный обстрел Сумщины с вертолета и сбросили взрывные устройства с беспилотников.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь: "Россияне нанесли 55 ударов по границе Сумщины. Использовал враг различные виды вооружения: ракеты, мины, снаряды и взрывные устройства, которые сбрасывал с беспилотников.

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По Краснопольской общине россияне осуществили ракетный обстрел с вертолета, 8 прилетов.  А потом сбросили 3 взрывных устройства с беспилотников".

Детали: Живицкий добавил, что Есманскую общину россияне обстреляли из минометов (15 прилетов) и реактивной системы залпового огня "Град" (15 прилетов). Поврежден дом и несколько придомовых участков местных жителей. 

По Белопольской громаде враг ударил из минометов – 14 прилетов. В результате обстрела повреждена школа в селе Павловки, частный жилой дом и линии электросетей.

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Он уточнил, что во всех случаях – без жертв и пострадавших. 

 
 

Темы: Сумская областьобстрелграницавойна
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