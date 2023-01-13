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У грудні в Україну завезли понад 300 тис. генераторів – ОП

"Українська правда"П'ятниця, 13 січня 2023, 23:37
У грудні в Україну завезли понад 300 тис. генераторів – ОП
ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОР, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З DEPOSITPHOTOS

У грудні в Україну було доставлено понад 300 тис. генераторів різної потужності та 8 тис. терміналів Starlink.

Джерело: заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова: "Понад 300 тис. генераторів різної потужності доставлено в Україну впродовж грудня. Це загальна кількість – держава, донори, бізнес та приватні користувачі".

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Деталі: Тимошенко також повідомив, що "тільки за грудень в Україну заїхало майже 8 тис." терміналів Starlink.

Він додав, що Україна домовилася з партнерами про передачу ще 8 тис. генераторів.

Нагадаємо: Україна отримала від Польщі партію з 8 тис. терміналів супутникового інтернету Starlink.

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Теми: опаленняелектроенергія
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