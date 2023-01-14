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В декабре в Украину завезли более 300 тыс. генераторов – ОП

"Украинская правда"Суббота, 14 января 2023, 00:37
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С DEPOSITPHOTOS

В декабре в Украину было доставлено более 300 тыс. генераторов различной мощности и 8 тыс. терминалов Starlink.

Источник: заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь: "Более 300 тыс. генераторов различной мощности доставлено в Украину в течение декабря. Это общее количество – государство, доноры, бизнес и частные пользователи".

Детали: Тимошенко также сообщил, что "только за декабрь в Украину заехало почти 8 тыс." терминалов Starlink.

Он добавил, что Украина договорилась с партнерами о передаче еще 8 тыс. генераторов.

Напомним: Украина получила от Польши партию из 8 тыс. терминалов спутникового интернета Starlink.

Темы: отоплениеэлектроэнергия
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