В декабре в Украину завезли более 300 тыс. генераторов – ОП
Суббота, 14 января 2023, 00:37
В декабре в Украину было доставлено более 300 тыс. генераторов различной мощности и 8 тыс. терминалов Starlink.
Источник: заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram
Прямая речь: "Более 300 тыс. генераторов различной мощности доставлено в Украину в течение декабря. Это общее количество – государство, доноры, бизнес и частные пользователи".
Детали: Тимошенко также сообщил, что "только за декабрь в Украину заехало почти 8 тыс." терминалов Starlink.
Он добавил, что Украина договорилась с партнерами о передаче еще 8 тыс. генераторов.
Напомним: Украина получила от Польши партию из 8 тыс. терминалов спутникового интернета Starlink.