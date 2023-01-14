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ЦНС: Окупанти проводять рейди у прифронтових містах – шукають партизан

"Українська правда"Субота, 14 січня 2023, 01:27
РОСІЙСЬКІ ОКУПАНТИ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ТАСС

Через зростання кількості знищених ворожих об'єктів росіяни проводять рейди у прифронтових містах, намагаючись знайти активістів підпілля.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Кількість уражених об’єктів окупантів зростає завдяки активній роботі підпілля. (У зв'язку з чим – ред.) російські військові продовжують рейди на тимчасово окупованих територіях в надії знайти партизан. Обшукують будинки, акцент роблять на підвалах, коморах та гаражах. Також детально записують інформацію про наявні гаджети. Переписують imei телефонів, номери сім-карт".

Нагадаємо: Нещодавно ЦНС повідомляв, що на окупованій території Донецької області загарбники мобілізують людей з інвалідністю.

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Теми: окупаціяпартизаниРосія
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