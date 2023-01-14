ЦНС: Оккупанты проводят рейды в прифронтовых городах – ищут партизан

Из-за роста количества уничтоженных вражеских объектов россияне проводят рейды в прифронтовых городах, пытаясь найти активистов подполья.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Количество пораженных объектов оккупантов растет благодаря активной работе подполья. (В связи с чем – ред.) российские военные продолжают рейды на временно оккупированных территориях в надежде найти партизан. Обыскивают дома, акцент делают на подвалах, кладовых и гаражах. Также подробно записывают информацию об имеющихся гаджетах. Переписывают imei телефонов, номера сим-карт".

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Напомним: Недавно ЦНС сообщал, что на оккупированной территории Донецкой области захватчики мобилизуют людей с инвалидностью.