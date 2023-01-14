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Україна передала РФ список з 800 поранених військовослужбовців, які перебувають у полоні

"Українська правда"Субота, 14 січня 2023, 02:58
Україна передала РФ список з 800 поранених військовослужбовців, які перебувають у полоні
Звільнені з полону українські військові, ілюстративне фото ОПУ

У ході перемовин з омбудсманом РФ Тетяною Москальковою щодо звільнення українців Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець передав російській стороні поіменний список з 800 поранених військових, які утримуються в полоні. Україна сподівається на їхню репатріацію.

Джерело: Лубінець в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Йдеться не про кількісний обмін, а саме про репатріацію, без жодних умов, кожній зі сторін. Ця ініціатива пролунала вперше. І ми передали список військовослужбовців української армії, які, на нашу думку, є пораненими і важкопораненими. Це практично 800 наших поранених".

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Деталі: За його словами, українська сторона отримала відповідний список від росіян і передала його Координаційному штабу з поводження з полоненими.

"Наше завдання – отримати список, передати його, а далі вже буде прийматися рішення. Я вважаю, що це позитивний крок, коли російська сторона принаймні виступила з підтримкою нашої ініціативи. А далі подивимося, що буде", – наголосив омбудсман.

Лубінець також розповів, що під час переговорів з Москальковою був момент, коли вони одночасно відкривали Женевські конвенції, зіставляли різні варіанти різними мовами та дійшли згоди, що військовополонені, які вважаються важкопораненими, мають бути передані за процедурою репатріації.

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Що цьому передувало: Дмитро Лубінець підбив підсумки третього раунду перемовин з омбудсманом РФ Тетяною Москальковою.

Теми: полоненівійнаРосія
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