Україна передала РФ список з 800 поранених військовослужбовців, які перебувають у полоні

У ході перемовин з омбудсманом РФ Тетяною Москальковою щодо звільнення українців Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець передав російській стороні поіменний список з 800 поранених військових, які утримуються в полоні. Україна сподівається на їхню репатріацію.

Джерело: Лубінець в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Йдеться не про кількісний обмін, а саме про репатріацію, без жодних умов, кожній зі сторін. Ця ініціатива пролунала вперше. І ми передали список військовослужбовців української армії, які, на нашу думку, є пораненими і важкопораненими. Це практично 800 наших поранених".

Деталі: За його словами, українська сторона отримала відповідний список від росіян і передала його Координаційному штабу з поводження з полоненими.

"Наше завдання – отримати список, передати його, а далі вже буде прийматися рішення. Я вважаю, що це позитивний крок, коли російська сторона принаймні виступила з підтримкою нашої ініціативи. А далі подивимося, що буде", – наголосив омбудсман.

Лубінець також розповів, що під час переговорів з Москальковою був момент, коли вони одночасно відкривали Женевські конвенції, зіставляли різні варіанти різними мовами та дійшли згоди, що військовополонені, які вважаються важкопораненими, мають бути передані за процедурою репатріації.

Що цьому передувало: Дмитро Лубінець підбив підсумки третього раунду перемовин з омбудсманом РФ Тетяною Москальковою.