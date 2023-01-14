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Украина передала РФ список из 800 раненых военнослужащих, находящихся в плену

"Украинская правда"Суббота, 14 января 2023, 02:58
Украина передала РФ список из 800 раненых военнослужащих, находящихся в плену
Освобожденные из плена украинские военные, иллюстративное фото ОПУ

В ходе переговоров с омбудсманом РФ Татьяной Москальковой по освобождению украинцев Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец передал российской стороне поименный список из 800 раненых военных, которые удерживаются в плену. Украина надеется на их репатриацию.

Источник: Лубинец в эфире телемарафона

Прямая речь: "Речь идет не о количественном обмене, а именно о репатриации, без всяких условий, каждой из сторон. Эта инициатива прозвучала впервые. И мы передали список военнослужащих украинской армии, которые, по нашему мнению, являются ранеными и тяжелоранеными. Это практически 800 наших раненых".

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Детали: По его словам, украинская сторона получила соответствующий список от россиян и передала его Координационному штабу по обращению с пленными.

"Наша задача – получить список, передать его, а дальше уже будет приниматься решение. Я считаю, что это позитивный шаг, когда российская сторона по крайней мере выступила с поддержкой нашей инициативы. А дальше посмотрим, что будет", – подчеркнул омбудсмен.

Лубинец также рассказал, что во время переговоров с Москальковой был момент, когда они одновременно открывали Женевские конвенции, сопоставляли различные варианты на разных языках и пришли к согласию, что военнопленные, которые считаются тяжелоранеными, должны быть переданы по процедуре репатриации.

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Что этому предшествовало: Дмитрий Лубинец подвел итоги третьего раунда переговоров с омбудсманом РФ Татьяной Москальковой.

Темы: пленныевойнаРосcия
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