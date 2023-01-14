У Мелітополі прогримів гучний вибух – мер

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав потужний вибух, який було чути у центрі міста.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Гучний ранок для рашистів у Мелітополі. Щойно (повідомлення опубліковано о 04:20 – ред.) у місті пролунав вибух, який чули мешканці центральної частини міста".

Нагадаємо: У грудні Федоров повідомляв, що окупанти готуються до вуличних боїв у Мелітополі.