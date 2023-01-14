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У Мелітополі прогримів гучний вибух – мер

"Українська правда"Субота, 14 січня 2023, 03:45
У Мелітополі прогримів гучний вибух – мер

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав потужний вибух, який було чути у центрі міста.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Гучний ранок для рашистів у Мелітополі. Щойно (повідомлення опубліковано о 04:20 – ред.) у місті пролунав вибух, який чули мешканці центральної частини міста".

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Нагадаємо: У грудні Федоров повідомляв, що окупанти готуються до вуличних боїв у Мелітополі.

Теми: ФедоровМелітопольвибух
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