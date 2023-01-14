Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Мелітополі прогримів гучний вибух – мер

"Українська правда"Субота, 14 січня 2023, 04:45

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав потужний вибух, який було чути у центрі міста.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Гучний ранок для рашистів у Мелітополі. Щойно (повідомлення опубліковано о 04:20 – ред.) у місті пролунав вибух, який чули мешканці центральної частини міста".

Нагадаємо: У грудні Федоров повідомляв, що окупанти готуються до вуличних боїв у Мелітополі.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ФедоровМелітопольвибух
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У ЗСУ немає вогневих засобів, здатних збивати ракети Х-22 – командувач Повітряних сил

У Дніпрі оголошена триденна жалоба

фото, оновленоУдар по будинку в Дніпрі: 12 загиблих, серед них неповнолітня, 73 поранених

Туреччина готова наполягати на локальному припиненні вогню в Україні – представник Ердогана

По багатоповерхівці Дніпра росіяни вдарили "убивцею авіаносців" – Повітряні сили

доповненоРакетна атака: постраждали дві ТЕС, одна припинила виробляти електрику

Усі новини...
Федоров
Україна планує розробити бойові БПЛА, щоб збивати російські дрони – Федоров
Продали останній браслет з "Азовсталі", їх купили у 44 країни
Внаслідок ударів по ворожих базах в Мелітополі загинуло близько 200 окупантів - мер
Останні новини
04:46
У Китаї за місяць від Covid померли майже 60 тисяч людей
03:47
Крім танків Challenger 2, Британія планує передати Україні близько 30 САУ AS-90
02:54
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 14 осіб
02:18
фото, відео, оновлено від 01:13Удар по Дніпру: доля 26 людей поки невiдома, врятували 38 осіб
01:35
У ЗСУ немає вогневих засобів, здатних збивати ракети Х-22 – командувач Повітряних сил
00:54
фотоРосіяни понад 60 разів ударили по Сумщині, зруйнували два будинки – ОВА
00:19
У Дніпрі оголошена триденна жалоба
23:40
Білий дім: Спроби РФ деморалізувати українців знову проваляться
23:13
фотоРятувальники показали, як виглядає засніжений Піп Іван у січні
22:55
Україна зберегла цілісність енергосистеми, але дефіцит суттєвий – Укренерго
Усі новини...